Knechtel verlässt Wolferstadt

Kreisklassen-Neunter SG Wolferstadt muss nach zwei Klatschen neuen Trainer suchen

Martin Knechtel und die SG Wolferstadt/ Wemding gehen getrennte Wege. Das hat der TSV Wolferstadt mitgeteilt. Der Monheimer hatte erst zu Saisonbeginn das Traineramt der neu formierten Spielgemeinschaft der Wolferstädter mit der Reserve des TSV Wemding übernommen und die Trainingseinheiten gemeinsam mit dem für Wemding verantwortlichen Trainer Jens Meckert geleitet.

Nach den zuletzt herben Heimniederlagen (0:4 gegen den Sportclub D.LP. und 0:6 gegen den TSV Mönchsdeggingen) gab Knechtel noch am Sonntagabend seinen Rücktritt gegenüber Abteilungsleiter Alexander Wager bekannt.

Knechtel zeigte sich sehr enttäuscht über den Saisonverlauf: „Ich möchte auf keinen Fall, dass man in der Tabelle weiter abrutscht und ziehe deshalb einen Schlussstrich. Es war dennoch eine schöne Erfahrung für mich. Ich wünsche der Mannschaft auf jeden Fall alles Gute und dass alle verletzungsfrei bleiben“, zitiert der Verein den Ex-Trainer in seiner Meldung.

Abteilungsleiter Wager bedanke sich demnach bei Knechtel für sein Engagement und wünscht auch ihm für die Zukunft alles Gute. Wer die Mannschaft am kommenden Wochenende betreuen wird, ist noch offen. Für die SG geht es dann in der Kreisklasse Nord 1 in einem erneuten Heimspiel gegen den FSV Flotzheim. Die Gäste stehen auf Rang 2 der Tabelle, Wolferstadt ist Neunter. (pm)