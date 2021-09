Kreisklasse Nord 1: Eddie Fischer schockt seinen Papa

Plus Im Wemdinger Familienduell verdirbt der Nachwuchs Edi Fischer das Spiel. Wie nach dem Spiel Niederhofen-Wolferstadt nun der Haussegen in der Familie Fischer hängt.

Eigentlich hatte die SG Niederhofen/Hausen die Partie gegen Wolferstadt/ Wemding schon heimgeschaukelt. 2:0 stand es, als die Nachspielzeit anbrach. Edmir Fischer – oder Edi, wie er auf den Sportplätzen der Region gerufen wird – hatte die drei Punkte schon fest eingeplant. Dann trat Fischers Sohn Eddie auf. Und der fand, dass man in der Familie die Punkte besser teilen sollte.