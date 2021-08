Kreispokal Donau: Derby zwischen TSV Wemding und SpVgg Riedlingen

Im Kreispokal Donau gewinnen Riedlingen und Wemding ihre Duelle. Jetzt treffen sie im Viertelfinale aufeinander.

Der TSV Wemding und die SpVgg Riedlingen haben ihre Achtelfinal-Partie im Kreispokal gewonnen und treffen nun im Viertelfinale aufeinander. Während Wemding sich mit 4:0 gegen den SV Holzkirchen durchsetzte, behielt Riedlingen mit 2:0 gegen Möttingen die Oberhand.

Im Spiel der beiden Kreisliga-Mannschaften Wemding und Holzkirchen überraschte nicht nur der Sieger – Wemding ist eben erst aus der Kreisklasse aufgestiegen, während Holzkirchen in der Vorsaison noch eine Liga höher spielte. Auch das klare Ergebnis von 4:0 für die Wallfahrtsstädter lässt aufhorchen. Jörg Strauß hatte mit einem Eigentor die Führung für die Heimelf erzielt (28.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Cedric Schweiger auf 2:0. Das Spiel blieb bis zur Schlussphase spannend. Erst in der 82. Minute erlöste Manuel Fensterer den Anhang der Wemdinger mit dem 3:0. Sandro Morena gelang sogar noch das 4:0 (87.).

Kreispokal Donau: Im Viertelfinale kommt es zum Duell Donauwörth gegen Riesrand

Noch überraschender war der Riedlinger Sieg gegen den TSV Möttingen. Nach dem Kreisliga-Abstieg in der Vorsaison startet die SpVgg heuer eine Klasse tiefer als der Pokalgegner. Die Weichen stellte Riedlingen jedoch schon früh auf Sieg. Bereits nach sechs Minuten ging die Elf von Trainer Florian Steppich durch einen von Michael Reichensberger verwandelten Strafstoß in Führung. Zwei Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Erik Laznik zum 2:0 traf und das Weiterkommen besiegelte.

Am Mittwoch, 11. August, treffen die SpVgg und Wemding nun um 18.30 Uhr aufeinander, um einen der vier Halbfinalplätze zu ermitteln. Die anderen Viertelfinalpartien finden bereits an diesem Mittwoch statt.