Marco Schuster feiert Zweitliga-Debüt für SC Paderborn

Der Röglinger Marco Schuster spielt 90 Minuten für den SC Paderborn gegen Heidenheim. Bruder Jannik Schuster sitzt bei FC Schweinfurt - TSV Rain auf der Bank.

Der Röglinger Marco Schuster hat gleich in seinem ersten Pflichtspiel für den ehemaligen Bundesligisten SC Paderborn in der Startaufstellung gestanden. Auf seiner Stammposition im defensiven Mittelfeld spielte der Röglinger die vollen 90 Minuten und erledigte seine Aufgabe ohne Beanstandung. Vom Fachmagazin Kicker erhielt er die Note 3,5, in der Defensive ließ er mit seinen Kollegen wenig zu und hielt die Null. Luft nach oben bewies der SCP jedoch noch im Offensivspiel: Das Spiel endete mit 0:0.

Schuster war im Sommer von Waldhof Mannheim nach Paderborn gewechselt. Dort hatte er zuvor vier Jahre gespielt, war mit den Kurpfälzern in die dritte Liga aufgestiegen und in der Saison 2019/20 vom Kicker als bester Sechser der Liga ausgezeichnet worden. Ausgebildet worden war Schuster unter anderem beim FC Augsburg und beim BC Blossenau. In der Vorsaison hatte der 25-Jährige trotz Verletzung in der Hinrunde schnell wieder seine Form gefunden und war bereits im Mittelfeld der Mannheimer unumstrittene Stammkraft. So wurde Zweitligist Paderborn auf ihn aufmerksam. Mit ihm um die Plätze vor der Abwehr konkurrieren unter anderem Kapitän Ron Schellenberg und der ehemalige Ingolstädter Maximilian Thalhammer.

Jannik und Marco Schuster aus Rögling: Transfers vor der Saison 2021/22

Weniger und zugleich deutlich erfolgreicher verlief das Wochenende für Schusters Bruder Jannik. Der traf mit seinem neuen Verein 1. FC Schweinfurt auf den TSV Rain und siegte mit 5:1. Schuster kam dabei jedoch nicht zum Einsatz. Der 22-Jährige saß 90 Minuten auf der Bank und musste den Erfolg seiner Mannschaft von außen verfolgen. Auch er hatte im Sommer den Verein gewechselt.