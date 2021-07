Fußball

11:24 Uhr

Mertingen und Wörnitzstein wollen in der Bezirksliga Nord bestehen

Bereits 2018/19 standen sich Wörnitzstein, hier in Schwarz mit David Märtins, und Mertingen mit Moritz Wagner, in der Kreisliga gegenüber. Damals gewann der FCM beide Duelle.

Plus Wörnitzstein und Mertingen starten diese Saison in der Bezirksliga. Einen Höhepunkt gibt es für den SVW schon vor dem Start: Den Kreispokal Donau.

Von Christof Paulus

Keine Sekunde Zeit bekommt Bezirksliga-Rückkehrer SV Wörnitzstein-Berg, um sich in der neuen Klasse zurechtzufinden. Eine Woche dauert es noch, dann startet der SVW in die Saison, und das Empfangskomitee besteht aus guten Bekannten: Die Nachbarn des FC Mertingen sind am 8. August um 15 Uhr der Gegner am ersten Spieltag. Ein Derby zum Auftakt – in das der SVW womöglich mit gleich zwei Titeln geht.

