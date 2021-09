Null Punkte für Damenteams

Für Wörnitzstein und Oberndorf setzt es nach gutem Auftakt Niederlagen

Nach ersten Punktgewinnen zum Auftakt gehen die Frauenteams der Region am zweiten Spieltag der Fußballsaison am vergangenen Wochenende leer aus.

Bezirksoberliga Schwaben

(0:1)

Der ungeschlagene Tabellenführer und Aufstiegsfavorit Schwaben II war eine Nummer zu groß für das stark ersatzgeschwächte SVW-Team und gewann hochverdient.

Die Gäste spielten von Anfang an nach vorne, doch die Heimelf hielt in der ersten Halbzeit noch stark dagegen und ließ nur wenig zu. Jedoch verletzte sich auf Wörnitzsteiner Seite auch noch Jenny Böld und musste ausgewechselt werden (25.), für die Gäste traf Melis Sahan die Oberkante der Latte (34.). Der SVW kam gegen die starken Augsburgerinnen nur durch Fernschüsse zum Abschluss. Kurz vor der Pause dann die bis dahin größte Chance für Laura Braunegger, doch SVW-Torhüterin Corina Wolfinger parierte glänzend. Durch den anschließenden Eckball gingen die Gäste dann doch noch kurz vor der Pause in Führung: Sahan musste aus kurzer Distanz nur den Kopf hinhalten.

Kurz nach Wiederanpfiff setzte sich Braunegger im Strafraum durch und traf zum vorentscheidenden 0:2 (48.). Mit dem sicheren Vorsprung im Rücken rollte nun ein Angriff nach dem anderen auf das Wörnitzsteiner Gehäuse, doch mit Glück und Geschick konnte ein weiterer Gegentreffer vorerst verhindert werden. Durch einen Doppelschlag erhöhten Magdalena Hankl und Lisa Abele auf 0:4 (71. und 75.). Die Heimelf konnte sich im zweiten Durchgang nicht mehr befreien und kam zu keiner einzigen Torchance mehr. Doch auch die Gäste gaben sich am Schluss mit dem Ergebnis zufrieden. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg Wolfinger, M. Wenninger, Graf, Rupprecht, Böld (25. Domalewska, 68. Müller), Sommer, Weiß, Baumgärtner, Melan, Bruckmeier, Moll

Tore 0:1 Sahan (45.), 0:2 Braunegger (48.), 0:3 Hankl (71.), 0:4 Abele (75.)

Bezirksliga Schwaben Nord

(1:0)

Eine unglückliche Niederlage mussten die Damen des VfB Oberndorf in ihrem zweiten Bezirksligaspiel hinnehmen. Zu Beginn des Spiels waren die Gäste zwar spielbestimmend, Chancen blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Kurz vor der Halbzeit köpfte Vanessa Ziegelmayr nach einer Ecke den Treffer des Tages.

Nachdem Abwehrspielerin Jacky Munninger in der 78. Minute verletzt vom Platz musste, kam der SV Thierhaupten noch zu einigen Möglichkeiten. Das Spiel verlief danach relativ ausgeglichen, ehe es in der Schlussphase hektisch wurde.

Die Damen des VfB warfen noch einmal alles nach vorne. In der letzten Minute entschied der souveräne Schiedsrichter nach klarem Handspiel auf Elfmeter für den VfB, welchen die ansonsten stark spielende Nadine Rieg an den Pfosten setzte. (vfb)

Kreisliga Donau

(0:0)

Zwei Doppelpacks des Gästeteams besiegelten die zweite Saisonniederlage der SVW-Reserve. Michelle Müller traf nach 59 Minuten zum zwischenzeitlichen Anschluss. (dz)