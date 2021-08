Pokal: Wemding in der nächsten Runde

Die Gäste triumphieren in einer engen Partie auch dank Doppelpacker Sandro Morena. Riedlingen verpasst hingegen vor der Halbzeit den Ausgleich und tut sich danach schwer

Rund 100 Zuschauer wollten sich die Toto-Pokal-Partie zwischen der SpVgg Riedlingen (Kreisklasse Nord 2) und dem TSV Wemding ( Kreisliga Nord) nicht entgehen lassen. Am Ende musste Riedlingen eine 1:3-Niederlage auf eigenem Platz einstecken. Das Aufeinandertreffen blieb lange offen und wurde erst in der Schlussphase entschieden.

Nach dem Anpfiff brauchte das Spiel nicht lange, um in Fahrt zu kommen. Wemding begann etwas aktiver und belohnte sich rasch mit dem Führungstreffer. Florian Veit kam im Strafraum an den Ball und versenkte das Spielgerät im linken unteren Eck (5.). Die Gäste blieben weiter am Drücker und verpassten es durch Dario Morena, in der 8. Minute auf 0:2 zu erhöhen. Danach kam auch die SpVgg etwas besser in die Partie. Luis Zobel besorgte für die Mannschaft von Spielertrainer Florian Steppich nach 15 Minuten den 1:1-Ausgleich durch einen abgefälschten Schuss aus rund 20 Metern. Es blieb auch danach eine muntere Begegnung, bei der beide Mannschaften zu ihren Möglichkeiten kamen. Wemdings Sandro Morena setzte den Ball am langen Pfosten vorbei (19.), während Florian Hiebers Versuch aus der Distanz (30.) von TSV-Keeper Johannes Schnierle zur Ecke pariert wurde.

In der 34. Minute profitierten die Wemdinger dann von einem Abwehrfehler der Hausherren. Sandro Morena hatte nach einem Zusammenstoß zweier Riedlinger Akteure freie Bahn und schob das Spielgerät an Andreas Müller zur 1:2-Führung vorbei in die Maschen. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs bot sich Jonas Riedelsheimer die Riesenchance auf das 2:2. Wemdings Schlussmann Schnierle konnte einen Distanzschuss nur nach vorne abprallen lassen. Dort fiel Riedelsheimer der Ball vor die Füße, den er aus kurzer Distanz allerdings am Gehäuse des TSV vorbeischoss.

Während die erste Hälfte beider Mannschaften durchaus sehenswert war, blieb der Unterhaltungswert des zweiten Durchgangs über weite Strecken überschaubar. Wemding kam etwas besser aus der Kabine, ohne jedoch in der Offensive für Akzente zu sorgen. Auch Riedlingen mühte sich, Möglichkeiten herauszuspielen. Michael Hirmer sorgte in der 67. Minute mit einem gut getretenen Freistoß aus halblinker Position nach längerer Zeit wieder einmal für Gefahr. Drei Minuten später ging auch der Versuch von Michael Reichensberger knapp am Tor vorbei. Die endgültige Entscheidung besorgte Sandro Morena nach einer Flanke per Kopf in der 83. Minute.

Riedlingens Spielertrainer Steppich sagte nach der Partie: „Es war über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben die Gegentore durch zwei individuelle Fehler bekommen. Vor der Halbzeit hatten wir eine große Möglichkeit, die wir leider nicht genutzt haben.“ Die zweite Hälfte hätten sich seine Männer dann schwergetan. Am Ende habe auch die Kraft etwas nachgelassen, so der Trainer weiter.

Beim TSV sieht Martin Knechtel trotz des Erfolges Luft nach oben. Knechtel vertrat den Wemdinger Trainer Jens Meckert an der Seitenlinie und resümierte nach der Begegnung: „Spielerisch war das nicht so überzeugend. Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Im zweiten Durchgang waren wir dann dominanter. Als Riedlingen aufgemacht hat, konnten wir mit dem dritten Tor dann aber alles klarmachen.“ Die nächste Runde, das Halbfinale, wird am Mittwoch, 1. September (18 Uhr) gespielt. Dabei gastiert Wemding beim FSV Reimlingen.