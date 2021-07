Fußball

Rain bemüht, Aschaffenburg glücklich - und effektiv

Plus Mit null Punkten und neun Gegentoren startete der TSV Rain in die Regionalliga Bayern. Gegen Aschaffenburg wollte er es besser machen - was zum Teil gelang.

Von Christof Paulus

Nach zwei hohen Niederlagen hat der TSV Rain im zweiten Heimspiel der Saison gegen Mitfavorit Aschaffenburg eine engagierte Leistung gezeigt - und dennoch mit 0:2 verloren. Keine Mannschaft konnte dem ausgeglichenen Spiel seinen Stempel aufdrücken, am Ende entschied die individuelle Klasse die Partie zu Gunsten der Unterfranken. Rain steht am Tabellenende, hat aber Grund auf einen Aufwärtstrend zu hoffen.

