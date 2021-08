Rain geht mit Selbstvertrauen ins Derby

Der TSV hat den ersten Saisonsieg auf der Habenseite, ist aber weiter Schlusslicht. Zudem gibt es noch immer große Personalsorgen. Doch heute kommt ein anderes Kellerkind der Liga

Der immer noch stark von Personalsorgen gebeutelte TSV Rain hat in den vergangenen Tagen gleich zwei Lebenszeichen gesendet. Ein ganz wichtiges beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg II, das die Tillystädter mit 1:0 für sich entscheiden konnten und somit endlich den ersten Dreier der Spielzeit in der Regionalliga Bayern einfuhren. Das Zweite beim 1:3-Sieg am Dienstag gegen den Bayernligisten TSV Landsberg im Pokal. Nun steht mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg II am Samstag (Anpfiff 17 Uhr) erneut ein richtungsweisendes Spiel für die Rainer auf dem Programm. Mit einem Sieg könnte der TSV zumindest nach Punkten mit dem schwäbischen Konkurrenten gleichziehen.

Beim Blick auf die Tabelle ist Rain trotz seines Erfolges in Franken weiterhin Schlusslicht, hat aber nur einen Zähler Rückstand auf die Relegationsränge. Erfreulich ist zudem, dass von der schwächsten Defensive der Liga (26 Gegentore in neun Partien) zum ersten Mal in dieser Saison die Null gehalten wurde. Das sorgt für Selbstvertrauen, auch wenn die Stimmung auch vor den beiden Siegen nicht schlecht gewesen sei, sagt Rains Trainer Christian Krzyzanowski. Er sagt: „Natürlich hat uns das gutgetan, vor allem der Erfolg in Nürnberg. Dieser Sieg war verdient und wir haben dadurch auch wieder Anschluss an die oberen Plätze hergestellt.“

Vor dem Derby gegen Augsburg zollt er dem Gegner Respekt, wünscht sich aber auch eine Differenzierung. Krzyzanowski betont: „Beim FCA wird auch in der zweiten Mannschaft unter Profibedingungen gearbeitet. Daher trainiert unser Gegner auch sechs, sieben Mal die Woche. Wir werden auf ein Team treffen, dessen Spieler fast alle im Nachwuchsleistungszentrum waren und die auch eine dementsprechende Ausbildung genossen haben.“

Allerdings sei seine Mannschaft auch beim Unentschieden gegen die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth das bessere Team gewesen und habe gegen den 1. FC Nürnberg II gewonnen, so Rains Trainer weiter. „Vielleicht liegen uns ja diese Ausbildungsmannschaften“, gibt sich Krzyzanowski optimistisch.

Kopfzerbrechen bereitet ihm dagegen weiter die personelle Situation. Etliche Spieler fehlen auch gegen den Unterbau des Bundesligisten. Darunter ist nun ebenfalls Stürmer Abdel Abou-Khalil, der aus privaten Gründen nicht beim Spiel gegen Augsburg dabei ist. „Das bereitet mir schon etwas Sorgen, auch in Anbetracht des eng getakteten Spielplans. Allmählich wird es bei uns schon sehr eng“, sagt Krzyzanowski.

Die Gäste aus Augsburg belegen den 16. Rang und konnten bisher zwei Siege einfahren. Allerdings hatte der FCA II in den ersten Spielen auch schon mit den Spitzenteams Bayern II, Unterhaching, Schweinfurt 05 und Aschaffenburg zu tun. Personell ist beim FCA noch offen, ob der zuletzt überzeugend agierende Dorian Cevis (Prellung) im Georg-Weber-Stadion auflaufen kann. Etwas besser sieht es bei dem ebenfalls angeschlagenen Benedikt Lobenhofer und Dion Berisha aus. Ob die zweite Mannschaft des Bundesligisten auch mit den beiden Jungprofis Tim Civeja und Lasse Günther rechnen kann, ist dagegen noch nicht klar. Unterschätzt wird der TSV Rain auf Augsburger Seite nicht. So sagt deren Trainer Sepp Steinberger vor der Partie: „Der Tabellenletzte hatte ein sehr schweres Auftaktprogramm und ist besser, als es der Tabellenplatz aussagt.“ (mit oll)

Kader TSV Rain Maiershofer, Schmidt (Tor), Bobinger, Schröder, Gerlspeck, Königsdorfer, Cosic, Stefan Müller, Johannes Müller, Bär, Greppmeir, Krabler, Härtel, Bischofberger, Kurtishaj.