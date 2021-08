Regionalliga Bayern: Der TSV Rain will personell nachbessern

Plus Alexander Schroder sucht Verstärkungen für den TSV Rain. Doch das ist alles andere als einfach. Auch über den neuen Trainer trifft er eine klare Aussage.

Das ist auch keine einfache Situation für ihn. Das gibt Alexander Schroder zu. Seit er im Januar 2017 das Amt des Geschäftsführers der ausgelagerten Fußball-UG übernommen hatte, ging es beim TSV Rain sportlich bergauf: zunächst Platz drei in der Bayernliga, die Spielzeit darauf dann Rang zwei, verbunden mit der erfolgreich absolvierten Aufstiegsrelegation. Die sogenannte Corona-Saison 2019/2021, die ja dann doch frühzeitig abgebrochen wurde, schloss Rain als 13. im Feld der Regionalliga Bayern ab. Dort läuft es derzeit aber überhaupt nicht rund.