Fußball

vor 49 Min.

Regionalliga Bayern: Ein Elfmeter reicht Rain nicht

Die Rainer Abwehr um Dominik Bobinger (links) war in Heimstetten immer wieder gefordert – und machte ihre Sache meist gut. In der zweiten Spielhälfte wurde der Druck der Heimstettener jedoch zu hoch: Mit 1:3 musste sich der TSV in Oberbayern geschlagen geben.

Plus Der erhoffte Aufschwung beim TSV Rain bleibt aus: Auch in Heimstetten verliert der TSV. Woraus der Tabellenletzte der Regionalliga seine Hoffnung zieht.

Von Gerd Jung

Bezeichnend für den bisherigen Verlauf der Saison war das Gastspiel des immer noch personell stark dezimierten TSV Rain beim SV Heimstetten: eine Niederlage ohne Chance auf ein besseres Ergebnis, zu dominant und spielerisch überlegen waren die Gastgeber über weite Strecken des Spiels an diesem Abend. Damit bleibt der TSV am Ende der Tabelle, hat nach elf Spielen fünf Punkte auf dem Konto. Mit sechs Zählern Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze hält sich der Abstand nach wie vor in Grenzen – sodass Trainer Christian Krzyzanowski weiter optimistisch bleibt.

