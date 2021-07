Fußball-Regionalliga

21:56 Uhr

Die SpVgg Bayreuth ist für den TSV Rain eine Nummer zu groß

Plus Rain und Bayreuth bieten den Zuschauern eine muntere Partie. Obwohl der TSV lange Zeit mit dem Favorit mithält, fällt das Resultat am Ende deutlich aus.

Von Fabian Kapfer

Nach der guten Vorbereitung sei er schon enttäuscht, wie das gegen die SpVgg Bayreuth am Ende gelaufen sei, sagt Dominik Haußner. Der Trainer des TSV Rain musste gegen die Oberfranken eine klare 0:4 (0:1)-Heimniederlage einstecken. In einer munteren Partie setzte sich der Aufstiegsfavorit allerdings erst in der Schlussphase deutlich durch.

