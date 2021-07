Fußball

15.07.2021

Regionalliga: TSV Rain will Favorit Bayreuth ärgern

Die Form hat in der Vorbereitung des TSV Rain gestimmt: Unter dem neuen Trainer Dominik Haußner (im Bild) haben die Blumenstädter vier von fünf Vorbereitungsspielen gewonnen.

Plus Nach einer guten Vorbereitung startet der TSV Rain am Freitagabend in die neue Saison der Regionalliga Bayern. Mit der SpVgg Bayreuth wartet bereits das erste Top-Team.

Von Fabian Kapfer

Es ist nun fast zwei Jahre her, als die vergangene Regionalliga-Saison für den TSV Rain gestartet ist. Damals hatten die Blumenstädter mit einem Auswärtsspiel bei Wacker Burghausen und dem Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 ein ebenfalls ein hartes Auftaktprogramm. Was viele Fußballfreunde damals überraschte: Der TSV konnte beide Partien gegen die Favoriten für sich entscheiden. Nun startet die Ligasaison erneut. Mit der SpVgg Bayreuth reist am Freitagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) ein Aufstiegsaspirant ins Georg-Weber-Stadion.

