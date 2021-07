Riedlingen und Wemding sind noch im Kreispokal Donau

In der dritten Runde des Kreispokals im Kreis Donau 2021/22 gibt es eine herbe Niederlage für Wolferstadt. Auch eine Überraschungsmannschaft scheidet aus.

Für die SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau ist der Kreispokal in der dritten Runde beendet. Nachdem der A-Klassist zuvor erst Kreisligist Hainsfarth und dann Kreisklassist Buchdorf ausgeschaltet hatte, war am Mittwochabend gegen Kreisligist Reimlingen Schluss.

SG Wolferstadt / Wemding - SV Holzkirchen 1:6

Nach dem deutlichen Sieg in der vergangenen Runde gegen A-Klassist Nähermemmingen-Baldingen setzte es für Wolferstadt/Wemding eine deutliche Niederlage gegen Kreisligist Holzkirchen. Dabei ging das Team von Trainer Martin Knechtel zunächst in der zweiten Minute durch Holger Mueck in Führung. Doch Holzkirchen drehte die Partei noch vor der Halbzeit mit einem Doppelpack von Philipp Buser. Nach der Halbzeit ließ der Kreisligist Wolferstadt keine Chance und erzielte weitere vier Tore durch Joshua Zwickel, erneut Philipp Buser und einen späten Doppelpack von Marcel Köhnlein zum 1:6-Endstand.

Ederheim – TSV Wemding 1:4

Der TSV Wemding siegte bei Kreisklassist Ederheim souverän und zieht in die nächste Runde des Kreispokals ein. In der zwölften Minute ging Wemding durch ein Eigentor von Joshua Buser in Führung. Bereits eine Minute später traf Sandro Morena zum 0:2. Florian Veit und Chris Luderschmidt sorgten mit ihren Toren für eine deutliche Führung zur Pause. Nach der Halbzeit gelang Ederheim nur noch der Ehrentreffer.





SG Gundelsheim / Weilheim-Rehau - FSV Reimlingen 1:3

A-Klassist Gundelsheim/Weilheim-Rehau ging in der fünften Minute durch den Treffer von Tim Aurnhammer früh mit 1:0 in Führung. Doch Reimlingen drehte die Partie durch Treffer von Lukas Wick und Dominik Kohnle. In der 84. Minute entschied Kohnle mit seinem zweiten Treffer das Spiel.



TSV Mönchsdeggingen - SpVgg Riedlingen 5:6 n.E.

Sven Mecko brachte die Gastgeber in der elften Minute in Führung. Doch ein Eigentor von Tim Göttler glich die Partie noch vor der Pause aus. Es blieb nach 90 Minuten beim Unentschieden, und das Spiel ging ins Elfmeterschießen. Hier setzte Riedlingen sich durch.

Türk Gücü Lauingen – FC Mertingen 2:0

Mertingen trat nicht zum Spiel an, Lauingen zieht kampflos in die nächste Runde ein.