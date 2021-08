Fußball

TSV Rain: Schroder ist „fassungslos“ nach der Pokalauslosung

Plus Rain spielt derzeit im Akkord. Am Mittwoch erreichte der TSV die nächste Runde im Totopokal. Die kommende Paarung sorgt aber für Frust beim Sportlichen Leiter.

Von Manuel Wenzel

Dem ersten Sieg dieser Regionalligasaison, einem 1:0 beim FC Nürnberg II am vergangenen Wochenende, hat der TSV Rain am Mittwoch ein 3:1 im Totopokal beim TSV Landsberg folgen lassen. Die Stimmung beim Sportlichen Leiter Alexander Schroder dürfte daher derzeit merklich besser sein als in den vergangenen Wochen, als es einen sportlichen Nackenschlag nach dem anderen gab – doch von wegen, Schroder ist stinksauer.

