Fußball

30.07.2021

TSV Rain verliert in Buchbach: Ein Spiel zum Vergessen

Plus In der Regionalliga Bayern verliert der TSV Rain in Buchbach erneut hoch. Was die Niederlage so bitter macht.

Von Christof Paulus

Nachdem seine Mannschaft in Buchbach 90 Minuten hinterherlaufen musste, ist Dominik Haußner merklich frustriert. Fast das ganze Spiel in Rückstand, eine Stunde in Unterzahl und oft „einen Schritt zu spät“, hat der Trainer des TSV Rain nach der vierten Niederlage seines Teams im vierten Spiel einiges aufzuarbeiten. Als die Gastgeber in der zweiten Minute über nur zwei Stationen tief aus der eigenen Hälfte Tobias Sztaf freigespielt hatten, der den Ball auf den mitgelaufenen Thomas Winklbauer querlegte, welcher trocken zum 1:0 traf, war das bereits die zweite Torannäherung Buchbachs gewesen. Und schon nach fünf Minuten hatten die Oberbayern die Chance auf das 2:0.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen