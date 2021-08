Fußball

13:29 Uhr

TSV Rain will FV Illertissen "einfach und eklig" packen

Plus Nach nur vier Spielen hat der TSV Rain den Trainer gewechselt. Schon früh stehen Mannschaft und Verein nun in der Regionalliga Bayern unter Zugzwang.

Von Christof Paulus

Über das, was bisher passiert ist, will Johannes Müller nicht gerne reden. Wen wundert’s? Mit null Punkten und 1:15 Toren verliefen die ersten vier Spiele seines TSV Rain in der Regionalliga Bayern denkbar ungünstig. Am Samstag hat sich der Verein deshalb vom bisherigen Cheftrainer Dominik Haußner getrennt, als Interimslösung übernimmt nun der eigentliche Co-Spielertrainer Müller die Mannschaft. Und der muss gleich am heutigen Dienstagabend beim FV Illertissen ran.

