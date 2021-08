Fußball

vor 8 Min.

Trotz des Fehlstarts: Rains Trainer findet für seine Mannschaft lobende Worte

Plus Der TSV Rain ist nach dem 0:4 gegen Burghausen in der Regionalliga Bayern weiterhin Letzter. So begründet Christian Krzyzanowski die derzeitige Krise.

Von Fabian Kapfer

Acht Spiele, zwei Punkte und ein Torverhältnis von 4:26 - der Start des TSV Rain in die Saison der Regionalliga Bayern kann getrost als missglückt bezeichnet werden. Positiv ist allerdings, dass es im Tabellenkeller noch sehr eng zugeht und damit auch das Schlusslicht vom Lech noch in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen ist. Das 0:4 gegen Wacker Burghausen am Dienstagabend zeigte aber auch, dass einige Kontrahenten eine Nummer zu groß für den TSV zu sein scheinen. Trainer Christian Krzyzanowski, der vor einigen Wochen für den entlassenen Dominik Haußner übernahm, bleibt dennoch positiv gestimmt.

