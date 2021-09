Unglückliche Pleiten für Frauenteams

Wörnitzstein und Oberndorf haben Pech und verlieren. Beide Teams mit gutem Auftritt

Trotz guter Leistung müssen sich der SVW und der VfB Oberndorf in der Bezirks- und Bezirksoberliga geschlagen geben. Der VfB wartet weiter auf den ersten Sieg.

Die Wörnitzsteiner Damen mussten beim Tabellendritten eine äußerst unglückliche Niederlage hinnehmen. Die Heimelf war eigentlich nur durch Eckbälle und Fernschüsse gefährlich, glänzte aber dabei durch eine starke Chancenverwertung. Die durch zahlreiche Ausfälle geschwächten Gäste mussten kurzfristig auch noch ohne die verletzte Torhüterin Corina Wolfinger antreten. Der SVW kam gut in die Partie und hatte schon nach zwei Minuten die ersten Chancen durch Laura Weiß, Julia Bruckmeier und Sandra Melan. Bei der ersten Möglichkeit für Wattenweiler parierte Ersatztorfrau Jasmin Meiershofer einen Weitschuss von Selina Rösch, beim anschließenden Eckball traf die kopfballstarke Jana Müller nur den Pfosten. Eine Minute später vollstreckte Weiß auf der anderen Seite einen schönen Spielzug mit einem Heber zum verdienten 0:1. Anschließend scheiterte sie an Torhüterin Sandra Knoll. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff der glückliche Ausgleich: Müller köpfte nach einem Eckball unhaltbar ein.

Auch nach der Pause hatten die Gäste die erste Chance, doch Michelle Müller brachte eine Hereingabe von Hannah Gunzner nicht unter Kontrolle. Dann ging Wattenweiler aus dem Nichts in Führung. Jana Müller traf mit einem Schuss aus 25 Metern unter die Latte (60.) und zehn Minuten vor Ende der Partie jagte Rösch einen Freistoß aus 20 Metern genau in den Winkel zum 3:1. Die Gäste schafften nur noch in der Schlussminute den Anschlusstreffer durch Michelle Müller. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg Meiershofer, M. Wenninger, Graf (40. Gunzner), Rupprecht, Sommer (55. Domalewska, Weiß, Baumgärtner, Melan, Bruckmeier, M. Müller, Moll

Tore 0:1 Weiß (22.), 1:1 J. Müller (44.), 2:1 J. Müller (57.), 3:1 Rösch (79.), M. Müller (90.)

Eigentlich hatten sich die Damen des VfB Oberndorf für ihr zweites Heimspiel gegen den FC Gerolsbach viel vorgenommen. Doch aufgrund mangelnder Chancenverwertung muss noch länger auf den ersten Bezirksliga-Dreier gewartet werden.

Das Spiel begann ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. In der 21. Minute schob Tessa Behrens nach Ecke von Jana Löhle zum 1:0 ein. Jedoch war der Jubel der VfB-Fans noch nicht ganz verstummt, ehe Anna-Lena Bauer nur eine Minute später zum 1:1 ausglich. Nach der Halbzeit brachte Trainer Florian Grenzebach mit der Einwechslung von Steffi Römer und Lena Donhauser neuen Schwung über außen und die Heimmannschaft erarbeitete sich mehrere Chancen.

Eine der Klarsten war der Schuss von Steffi Römer, der von der Lattenunterkante ins Feld zurücksprang. Den Abpraller konnte Rebecca Rudat nicht verwerten. Direkt nach dieser Großchance und trotz deutlicher Feldvorteilen der VfB-Damen schockten die Gäste in der 63. Minute mit dem Treffer zum 1:2. Trotz der weiteren Bemühungen blieb den Damen des VfB Oberndorf das Glück zum Ausgleich verwehrt. (vfb)