Wer holt sich den EM-Pokal?

Am Sonntagabend steigt das Finale der Europameisterschaft. Was ein Engländer aus Donauwörth und ein Kicker des TSV Rain, der italienische Wurzeln hat, für das Spiel tippen

Die größte Fußball-Europameisterschaft, die es bisher gegeben hat, geht zu Ende. Die 51. und letzte Partie steigt am Sonntag um 21 Uhr zwischen England und Italien im Wembley-Stadion in London.

Mit Spannung blicken auch die Fußballfreunde in der Region auf dieses Aufeinandertreffen. Wenn es nach Richard Zielewski geht, bleibt der EM-Pokal auch nach dem Endspiel in England. Der 63-jährige Donauwörther ist aus Bolton gebürtig und ist von einem Triumph der Engländer überzeugt: „Ich war gegen Dänemark sehr zufrieden. Ein Schönheitspreis hat im Fußball selten etwas gebracht, aber die Ergebnisse sind wichtig. Und die stimmen.“ Die großen Nationen wie Spanien, Frankreich oder auch Deutschland seien alle raus, während sich die Engländer mit ihrer Spielweise bis in Finale gekämpft hätten, freut sich Zielewski. Er sei begeistert, dass die Stimmung im Team gut sei, schließlich sei auch die Bank der Engländer mit einigen großartigen Fußballern besetzt.

Der Fan der Bolton Wanderers lobt auch Trainer Gareth Southgate: „Wenn die Taktik so funktioniert wie bisher, ist alles super.“ Wenn es allerdings schiefgehe, dann gebe es „ordentlich auf den Deckel“. Vor allem von der englischen Presse, die in solchen Fällen „nicht gerade zimperlich“ sei, sagt der 63-Jährige. Vor der Pandemie ist er selbst häufig auf die Insel geflogen, um Partien vor Ort zu verfolgen.

Zur viel diskutierten Elfmeterszene, die zum Sieg über die Dänen führte, meint er: „Der Elfmeter kann durchaus gegeben werden. Der Kontakt findet statt, und wenn man mit einem gewissen Tempo wie Sterling unterwegs ist, reicht das am Ende aus. Ein Spieler muss sich ja nicht erst den Fuß brechen, damit es Elfmeter gibt.“ Gegen Italien erwartet Zielewski eine knappe Partie. „Es gibt im Endspiel keine leichten Gegner. Daher tippe ich ein 1:0 für England.“

Auch Nicola Della Schiava erwartet ein enges Finale. Der 23-jährige Neuzugang des Regionalligisten TSV Rain hat bei dieser Europameisterschaft Deutschland und Italien die Daumen gedrückt. Für die DFB-Junioren stand Della Schiava in der U15 sowie der U16 bereits selbst auf dem Platz. Allerdings hat der gebürtige Ulmer auch engen Bezug zu Italien. Er sagt: „Mein Opa kommt aus Italien und ich habe auch noch Verwandtschaft dort.“ Das italienische Team spiele aktuell einen sehr guten Fußball, findet Della Schiava. In der Elf von Trainer Roberto Mancini gebe es eine Geschlossenheit, „die bei Deutschland im Turnier etwas gefehlt hat“, so der Defensivspieler des TSV Rain. Gegen England werde es seiner Meinung nach dennoch knapp, weil beide Mannschaften mit Fünferketten eher defensiv orientiert seien. Dazu komme noch sehr hohe Qualität in den Reihen beider Teams. Der 23-Jährige glaubt, dass deswegen am Ende Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen könnten: „Italien zerreißt sich als Mannschaft meiner Meinung nach doch noch etwas mehr. England ist verdient im Finale, aber sie haben ihren Spielstil in der letzten Zeit etwas geändert. Der große Zusammenhalt macht, denke ich, am Ende das Quäntchen aus, warum sich die italienische Elf den Titel holen könnte.“

Della Schiava erholt sich derzeit von einer Operation am Zeh und wird dem TSV im schweren Auftaktprogramm in der Regionalliga Bayern fehlen. Der Defensivspieler sagt: „Die OP verlief so weit ganz gut, und jetzt heißt es eben abwarten, bis es gut verheilt ist. Ich hoffe, dass ich im September wieder auf dem Platz stehen kann.“