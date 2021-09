Mertingen verliert Spektakelspiel, Wemding holt den Derbysieg

Plus Sieben Tore und zwei Platzverweise: Aindling und Mertingen liefern am Freitagabend beste Unterhaltung. Weniger Spektakel, dafür Punkte gibt es unter anderem für Wörnitzstein.

Das Fußball-Wochenende der Teams aus dem Landkreis Donau-Ries beginnt hitzig: Am Freitag verliert Mertingen ein aufregendes Spiel mit 3:4 beim TSV Aindling. In der Bezirks- und Kreisliga sind die meisten Teams erfolgreich, nur Donaumünster kassiert eine Klatsche.