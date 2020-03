vor 52 Min.

Gemütlichkeit Mertingen holt sich die Bayernliga-Krone

Die Luftgewehr-Schützen kämpfen sich am letzten Schießtag der Saison an die Tabellenspitze zurück und gewinnen den Meistertitel. Der wichtigste Wettkampf steht aber erst noch bevor.

Das nennt sich Nervenstark! Lange hatten die Luftgewehr-Schützen von Gemütlichkeit Mertingen die Tabelle der Bayernliga Südwest angeführt, dann rutschte das Team durch Patzer auf den zweiten Platz ab. Nun, im letzten Saisonwettkampf, eroberte die Mannschaft den ersten Rang zurück und sicherte sich damit nicht nur die Qualifikation zum Aufstiegswettkampf zur 2. Bundesliga, sondern auch die Meisterschaft. Dabei wurde es im ersten Wettkampf des letzten Schießtages noch einmal spannend.

Gastgeber am letzten Schießtag der endenden Rundenwettkampfsaison war der FSG der Bund München in Allach. Bei schönstem Wetter standen die Mertinger Schützen wohlwissend um ihre guten Trainingsleistungen – die Trainingsintensität wurde bei den meisten Schützen des Teams auf bis zu vier Einheiten pro Woche erhöht – am neugebauten Stand der Münchner.

Thomas Muxel stellt seine Topform unter Beweis

Gegner im ersten Wettkampf war die Kgl. prv. FSG 1466 Kempten II. An der Feuerlinie an Position eins für Mertingen stand Thomas Muxel , der sich zur Zeit in absoluter Höchstform befindet, da er aktuell auch noch für die österreichischen Staatsmeisterschaften trainiert. Der Vorarlberger bekam es mit dem Schweizer Sandro Greuter zu tun, der im Schweizer Nationalteam schießt und ebenso über viel Erfahrung verfügt. Beide Schützen hatten zu Anfang der vierten Serie Ringgleichheit. Muxel konnte sich jedoch in der letzten Serie von seinem Gegner mit einer optimalen 100er Serie lösen und den Wettkampf mit starken 397:393 Ringen gewinnen.

Die Position zwei für Mertingen , durch den Münchner Alexander Straßer besetzt, verlief nicht minder spannend. Er konnte mit starken 392:388 Ringen ungefährdet seinen Einzelpunkt für Mertingen erkämpfen. Die Dreierpaarung mit Katharina Hafner musste durch einen Stechschuss entschieden werden. Die Mertingerin konnte sich während des gesamten Wettkampfes nicht von ihrem Kemptener Gegner lösen, beide hatten am Ende 383 Ringe auf dem Zähler. Der Stechschuss fiel zugunsten des Kempteners mit 10:8 aus. Verena Schröttle auf Position vier lag bis zum Anfang der dritten Serie noch hinten, konnte dann aber dank zwei guter 98er Serien den Wettkampf mit 387:383 Ringen gewinnen. Obwohl Maria Theresia Eckert sehr konstant schoss, musste sie sich am Ende des Wettkampfes mit 380:384 Ringen ihrem Gegner beugen. Somit ging der Wettkampf mit 3:2 Punkten knapp an Mertingen.

Überzeugendes 5:0 im letzten Wettkampf für Mertingen

Der Nachmittagswettkampf musste gegen die um den Abstieg bangenden Schützen aus Großaitingen geschossen werden. Die Aufstellung für Mertingen blieb die gleiche wie beim ersten Wettkampf. Thomas Muxel zeigte sich wiederum in Bestform und ließ seiner Gegnerin keine Chance (397:393). Die Position zwei war an Spannung fast nicht zu toppen Alexander Straßer legte einen fulminanten Wettkampf hin, trotz einer geschossenen Acht, die Straßer sich beim letzten Schuss leistete, hatte er seinen Gegner knapp mit 391:390 Ringen unter Kontrolle. Katharina Hafner hatte mit ihrem Gegner ein etwas leichteres Spiel: Von der ersten Serie an dominierte sie den Wettkampf und gewann mit starken 387:382 Ringen. Die Paarung vier mit Verena Schröttle verlief ebenso deutlich. Wie ihre Kollegin Hafner ließ sie ihrem Gegner von der ersten Serie an keine Chance. Mit 386:383 Ringen gewann Schröttle ihren Einzelpunkt. Glänzend Aufgelegt war Maria-Theresia Eckert , mit guten 384:379 Ringen hatte sie den Wettkampf unter Kontrolle und gewann ebenso ihren Einzelpunkt.

Aufstiegswettkampf zur 2. Bundesliga am 4. April

Mit 5:0 konnten die Mertinger Schützen ihren letzten Wettkampf letztlich überzeugend gewinnen und sicherten sich damit auch noch den Titel als Bayernligameister in der Gruppe Süd-West. „Zum Abschluss der Saison haben die Schützen nochmals gezeigt, was in ihnen steckt. Dank der hohen Trainingsbereitschaft aller konnten wir in dieser Saison nicht nur die Tabellenspitze gegen ein nationales sowie internationales hochkarätiges Teilnehmerfeld erkämpfen, wir stellen auch in der Gruppe Südwest den Mannschaftsrekord bei den Ringzahlen eines geschossenen Wettkampfes “, resümiert Trainer Bernd Schröttle stolz.

Sein großer Dank gehe an alle Schützen und Betreuer dieser Mannschaft: „Sie waren immer da, wenn sie gebraucht wurden, haben vieles Persönliche eine ganze Ecke hinten angestellt, um den Klassenerhalt in der Bayernliga als Minimalziel zu sichern und nun am 4. April nach München in die Olympiaschießanlage zu fahren und an den Aufstiegswettkämpfen zur 2. Bundesliga teilzunehmen.“ Sein spezieller Dank gelte Techniktrainer Ferdinand Rudingsdorfer , der es immer geschafft habe, die Truppe zu motivieren und das Letzte aus den Schützen rauszukitzeln. (dz)

Tabelle (Rang/Mannschaft/ Einzelpunkte /Teampunkte)

1. Gem. Mertingen 47:23 22:6

2. FSG Bund München III 46:24 20:8

3. SV Maria Steinbach 44:26 20:8

4. HSG München 27:43 12:16

5. FSG Kempten II 32:38 10:18

6. SV Pfeil Vöhringen II 31:39 10:18

7. Singolds. Großaitingen 27:43 10:18

8. BSG Offingen 26:44 8:20

