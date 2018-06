vor 25 Min.

Glück im Abstiegskampf Lokalsport

Mertinger Herren I holen knappen Sieg

Den Herren aus Mertingen gelang ein knapper und glücklicher Sieg im Abstiegskampf gegen den Tennisclub Buchdorf. Noch besser läuft es für die zweite Mannschaft: Durch ihren vierten Sieg in Folge übernahmen die Mertinger die Tabellenführung in der Kreisklasse 4.

I, Kreisklasse 1 TC Buchdorf – TC Mertingen 4:5. Michael Brosch gewann klar in zwei Sätzen und Mathias Fliegen und Jochen Neiber siegten in ihren Match-Tiebreaks jeweils knapp. Felix Fuhr, Manfred Exner und Bastian Bahr unterlagen in zwei Sätzen. Im Doppel siegten Fliegen/Brosch mit 6:3, 6:3 und Exner/Neiber mit 6:2, 6:3. Fuhr/Bahr gaben ihren Punkt in zwei Sätzen ab.

II, Kreisklasse 4 TC Mertingen II – TSV Bissingen II 5:1. Max Schlegel und Michael Sailer punkteten in zwei Sätzen. Johannes Grund gewann den Match-Tiebreak mit 10:8. Schmid/Schlegel gewannen im Doppel den Match-Tiebreak mit 10:8 und Kienzle/Grund siegten mit 7:6 und 6:1.

40, Kreisklasse 1 TC Bäumenheim – TC Mertingen 8:1. Wieder einmal konnte nur Manfred Bastian den Ehrenpunkt mit 6:4 und 6:3 einfahren. Die anderen Einzel und Doppel entschieden die Bäumenheimer für sich.

50, Bezirksklasse 1 TC Mertingen – TC Mering 4:5. Die Herren 50 bleiben weiterhin sieglos und verloren wieder knapp. Im Einzel konnten nur Bruno Leberle und Markus Hörbrand in zwei Sätzen punkten. Christian Exner verlor im Match-Tiebreak mit 6:10 und Sigi Prieler, Richard Harlacher und Georg Reiter unterlagen in zwei Sätzen. Im Doppel siegten Leberle/Prieler und Harlacher/Kohl jeweils mit 10:8 im Match-Tiebreak. Hörbrand/Reiter mussten sich mit 2:6 und 1:6 geschlagen geben.

65, Bezirksliga TC Mertingen – TC Hopfen am See 3:3. Nach den Einzeln stand es 2:2. Herbert Deuerling und Karl Korhammer gewannen in zwei Sätzen. Franz Gross und Hermann Kreichauf unterlagen. Für den 3:3-Endstand sorgte das Doppel Deuerling/Gross, die den Match-Tiebreak mit 10:0 gewannen. Korhammer/Kreichauf verloren in zwei Sätzen.

16, Bezirksklasse 1 TC Mertingen – TC am Brandel/Neuburg. Im Einzel punkteten Marwin Kienzle und Eric Konrad in zwei Sätzen. Daniel Gail und Michel Fleischmann verloren. Für das Unentschieden sorgten Konrad/Fleischmann mit 7:5 und 6:4.

18, Bezirksklasse 2 TC Mertingen – EC SG Donauwörth 1:5. Im Einzel konnte nur Janic Kienzle mit 6:3 und 6:2 gewinnen. Nick Stein, Niklas Krommer und Tobias Götzfried unterlagen in zwei Sätzen. Auch die Doppel gingen jeweils in zwei Sätzen an die Gäste.

18, Bezirksklasse 2 TC Nördlingen II – TC Mertingen 4:2. Nur Anica Ziegelmayr gewann ihr Einzel in zwei Sätzen. Melina Exner verlor den Match-Tiebreak mit 7:10, Lara Kirsammer und Nina Stein verloren in zwei Sätzen. In den Doppeln wurde es noch einmal spannend. Während Exner/Stein den Match-Tiebreak mit 12:10 gewannen, mussten sich Ziegelmayr/Minnich im Match-Tiebreak mit 7:10 geschlagen geben.

12, Bezirksklasse 2 TC Mertingen – TC Schießgraben III 4:2. Nach den Einzeln stand es 3:1. Robert Kirsammer und Felix Matzura gewannen klar. Michael Bauer gewann den Match-Tiebreak mit 10:3. Jan Gruber verlor in zwei Sätzen. Den Siegpunkt spielten Bauer/Kirsammer im Doppel mit 7:5, 7:6 ein. Eschli/Schneid verloren den Match-Tiebreak mit 9:11. (tcm)

