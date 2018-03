vor 51 Min.

Glücksgefühle im Wasser Lokalsport

Katharina Marb aus Feldheim qualifiziert sich für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften.

Niederschönenfeld-Feldheim Mit ihren Schwimm-Kollegen vom TSV Gersthofen trat Katharina Marb, bei Wettkämpfen in Erlangen und Regensburg an. In Erlangen, beim Internationalen Arena Swim Meeting galt es die Form auf der ungewohnten Langbahn zu testen. Die Athleten um Trainerin Irina Bychkova absolvierten ein straffes Programm. Dieser Wettkampf war zugleich die Generalprobe für die Süddeutschen Meisterschaften, die Ende April wiederum in Erlangen stattfinden.

Katharina kam mit der Umstellung von der 25- auf die 50-Meter-Bahn sehr gut zurecht. Mit ihren Starts über 50 und 200 Meter Rücken erreichte sie die Pflichtzeiten für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften und qualifizierte sich somit für einen Startplatz in Berlin. Auch für die Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften erreichte sie Pflichtzeiten für folgende Strecken: 50, 100 und 200 Meter Rücken, 50 und 100 Meter Freistil.

Pflichtzeit über 100 Meter Rücken geknackt

Auch beim Internationalen Arena Swim Meeting in Regensburg konnte sie ihre Leistungen nochmals steigern und erreichte hier noch eine weitere Deutsche Pflichtzeit über 100 Meter Rücken.

Ein weiterer Höhepunkt waren die abendlichen Finalläufe in Regensburg. Die besten Acht im 50-Meter-Vorlauf über die Lagen: Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil konnten sich für ein Finale qualifizieren. Katharina schafft den Sprung in gleich drei Finalwettkämpfe über 50 Meter Rücken, Brust und Freistil. Die Stimmung war auf dem Höhepunkt, als die Finalisten, angefeuert von Publikum und Mannschaftskollegen in die Schwimmhalle einliefen. Katharina gab in den drei Rennen nochmals alles und nach der Auswertung der Zeiten war die Überraschung dann groß. Sie hatte eine weitere Pflichtzeit über die 50 Meter Brust für die Süddeutschen Jahrgangs-Meisterschaften erreicht. Die Freude darüber war bei der jungen Athletin groß. (dz)

