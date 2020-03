10.03.2020

Golfclub kämpft gegen den Mitgliederschwund

Welche baulichen Maßnahmen der GC Donauwörth plant und wie er vermehrte Austritte kompensiert

Bei der Mitgliederversammlung des Golfclubs Donauwörth gaben die beiden Geschäftsführer Jochen Klauser und Siegfried Schadl einen Überblick über das vergangene Jahr. Klauser wies auf die Schwierigkeiten der Platzpflege durch die zunehmende Trockenheit hin. Trotz der extremen Wetterverhältnisse war es gelungen, den Platz mit seinen 92 Hektar in einem sehr guten Zustand zu halten. Er dankte hierfür dem Greenkeeperteam.

Schadl ging insbesondere auf die negative Entwicklung der Einnahmen ein. Dies sei darauf zurückzuführen, dass in den vergangenen Jahren mehr Austritte als Eintritte in den Golfclub zu verkraften waren. Um die Einnahmen gegenüber den Ausgaben wieder ins Lot zu bringen war es deshalb notwendig, die Jahresspielgebühren ab 2020 um fünf Prozent anzuheben und dass bestimmte Greenfee-Vergünstigungen nun wegfallen. Allerdings konnte auch durch die Übernahme der Platzpflege durch die eigene Mannschaft und Sparsamkeit Geld eingespart werden. Einen großen Dank richtete Schadl an die Seniorengruppe des Golfplatzes und das Golf-Team, die ehrenamtlich Aufgaben übernommen hatten. Eine Neuerung ist in diesem Jahr, dass es einen neuen Wirt beim Golfclub gibt. Pasquale Piazetti möchte die Clubgaststätte zu einem beliebten Treffpunkt für alle Mitglieder und Nichtmitglieder machen.

Ulrika Sallenhag berichtete von den sportlichen Erfolgen der Damenmannschaft. Diese war in der Landesgruppe Erste und ist dadurch in die DGL Oberliga aufgestiegen. Die Herrenmannschaft dagegen stieg von der Landesliga in die Bayernliga ab. Die Jungsenioren AK 30 konnten sich in der Bayerischen Golfliga behaupten. Schadl blickte dann noch einmal auf den Höhepunkt des vergangenen Jahres zurück, das Sommernachtsfest mit rund 100 Teilnehmern.

Weiter gab er Einblicke in die Entwicklung des Golfsports: „Golfspieler – insbesondere die Neuen –wollen sich nicht mehr an einen Club binden. Sie sind nicht mehr an einem Clubleben und Clubveranstaltungen interessiert und wollen sich auch nicht aktiv in einer Gemeinschaft betätigen. Die meisten Golfer wollen einfach nur Golf spielen ohne Turniere.“ Dies besagten Studien und Marktforschungsberichte. „Die Spielfrequenz der heutigen Golfer ist geringer als in der Vergangenheit. Diese Fakten müssen wir akzeptieren und dagegen mit unseren Vorteilen punkten“, so Schadl und verwies auf die landschaftliche Attraktivität des Donauwörther Golfplatzes.

Zum Abschluss gab Schadl die geplanten Baumaßnahmen für 2020 bekannt. Die Driving Range sowie der Kurzlochplatz sollen umgebaut werden. Auf Wunsch einiger Mitglieder wird ein Kinderspielplatz installiert. Mit Blumen und Tafeln soll das Erscheinungsbild attraktiver gestaltet werden. Im Sommer wird zudem das 25. Jubiläum des Golfplatzes Donauwörth mit einem Turnier und einer Abendveranstaltung gefeiert. Ein neues, verjüngtes Golf-Team soll den Kontakt zu den Mitgliedern und die Präsentation in der Öffentlichkeit verstärken. (dz)

