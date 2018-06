vor 52 Min.

Golfen im Zeichen der Brustkrebs-Früherkennung Lokalsport

Im GC Donauwörth Gut Lederstatt fand einer von über 100 Pink Ribbon Damentagen statt.

Im Golfclub Donauwörth Gut Lederstatt fand einer von über 100 Pink Ribbon Damentagen statt – ein Tag des Engagements, um auf die Wichtigkeit der Brustkrebs-Früherkennung aufmerksam zu machen. Die Teilnehmerinnen des Pink Ribbon Damentages ließen es sich nicht nehmen und traten ganz in Pink gekleidet oder mit pinkfarbenen Accessoires an. Ladies Captain Jutta König-Kapfer im Anschluss an das Turnier: „Leider war es am Turniertag sehr kalt und hat bis kurz vor dem Start stark geregnet. Ein großes Lob an all die Damen, die trotzdem gespielt haben. Nach der Runde haben wir beschlossen, nächstes Jahr noch mehr Engagement zu zeigen. Es wird 2019 ein Tag mit Herren gespielt werden, um somit noch mehr Aufmerksamkeit für diese tolle Organisation zu gewinnen.“

MehrInfos unter www.pinkribbon-deutschland.de.

Themen Folgen