21.02.2020

Gosheim siegt im Kreis-Derby

Dscheina Darter Donauwörth haben in der 1. NSDV-Liga das Nachsehen

Im Landkreisderby der 1. Liga des Nordschwäbischen Dartverbands (NSDV) war die erste Mannschaft der Dscheina Darter Donauwörth zu Gast beim Tabellennachbarn aus Gosheim. Die Gastgeber präsentierten sich an diesem Abend in hervorragender Form. Bereits nach den gespielten acht Einzelpartien war die Begegnung mit 6:2 zugunsten der Firedarters Gosheim I entschieden. Die beiden abschließenden Doppelpartien gewannen dann die Gäste aus Donauwörth. Dies war allerdings nur noch Ergebniskorrektur.

Auch die Steeldarter aus Bissingen konnten am elften Spieltag der 1. NSDV-Liga einen wichtigen Sieg für den Klassenerhalt einfahren. Die Aufsteiger aus dem Kesseltal gingen auswärts bei D’Augschburger I schnell mit 5:1 in Führung. Danach machten es die Bissinger unnötig spannend und der Gastgeber aus Augsburg kam bis zur letzten Doppelpartie auf 4:5 heran. Das entscheidende Doppel konnten die Steeldarter aus Bissingen knapp für sich entscheiden, sodass am Ende ein 4:6-Sieg zu Buche stand.

Einen beachtlichen Auswärtssieg konnten die Dartfreunde Tagmersheim in der 2. NSDV-Liga Gruppe weiß einfahren. Bei den favorisierten Firedarters Gosheim III erkämpften sich die Tagmersheimer im alles entscheidenden letzten Doppel einen 6:4-Auswärtssieg.

Ebenfalls in dieser Liga musste die zweite Mannschaft der Dscheina Darter Donauwörth eine bittere Heimniederlage gegen das Team vom DC Laub II hinnehmen. In einem spannenden Spiel gingen die Gäste aus dem Ries bereits mit 5:0 in Führung. Danach konnten sich die Kreisstädter auf ein 4:5 herankämpfen. Mit einem Sieg im letzten Doppel, hätten die Dscheinas somit noch ein verdientes Unentschieden erreichen können. Allerdings konnte dieses Doppel der Gast aus Laub knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Endstand somit 6:4 für Laub. Die Steeldarter Bissingen II hatten den Tabellenführer Deisenhofen I zu Gast. Am Anfang konnten die Bissinger gut mithalten. Doch gegen Ende des Abends zeigten die Gäste aus Deisenhofen ihre ganze Klasse und konnten einen 7:3-Auswärtssieg für sich verbuchen.

In der 2. NSDV-Liga Gruppe schwarz standen zwei Partien mit Mannschaften aus dem DZ-Verbreitungsgebiet auf dem Programm. Die Darter des SV Wörnitzstein-Berg I wurden ihrer Favoritenrolle als Tabellenführer gerecht und konnten den Tabellenletzten vom AL D.C. aus Altisheim/Leitheim mit einem 8:2-Heimsieg in ihre Schranken weisen. Somit ist der SV Wörnitzstein-Berg I weiterhin noch ohne Punktverlust.

Die zweite Mannschaft der Gosheimer Firedarters hatte ein Gastspiel beim ersten Team vom DC Laub. Dieses Spiel entpuppte sich als wahrer Dartskrimi mit mehreren Führungswechseln am gesamten Abend. Nur die beiden Doppel zum Ende konnten den Gosheimern das Unentschieden von 5:5 und somit einen Punkt sichern. (dz)

