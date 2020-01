vor 5 Min.

Gröbl und Co. gewinnen Teamwertung in Gersthofen

Der 36-jährige Itzinger wird zudem im Hauptlauf der Traditionsveranstaltung Zweiter

Mit einer beeindruckenden Vorstellung haben sich die Leichtathleten der LG Zusam vom Sportjahr 2019 verabschiedet. In den Mittelpunkt stellten sie wieder eine der traditionsreichsten Laufveranstaltungen in Deutschland, den 53. Gersthofener Silvesterlauf mit seinen rund 1600 Teilnehmern.

Obwohl Tobias Gröbl, der in Gersthofen schon sieben Mal ganz oben auf dem Podest stand, zuletzt aufgrund gesundheitlicher Probleme kaum normal trainieren konnte, stellte er sich der Konkurrenz. Den 14 Jahre jüngeren Brian Weisheit, der für die LSC Höchstadt/Aisch startet, konnte er im Schlussspurt 300 Meter vor dem Ziel zwar nicht ganz in Schach halten, doch mit Platz zwei in 30:15 Minuten für die 9,7 Kilometer lange Hauptlaufdistanz war der 36-jährige Itzinger in Anbetracht der Vorgeschichte zufrieden. Zudem sicherte sich Gröbl den Klassensieg der Männer M35.

Nicht weniger stark war die Laufleistung seiner Vereinskameraden Mario Leser, Andreas Beck (Mertigen) und Josef Sapper, die auf den Plätzen vier bis sechs ins Ziel im Gersthofener Stadion stürmten. Die drei ersten Plätze in der Männerklasse M30 gab es noch als Zugabe. Mit Wenzel Kurka ( Mertingen) als Elfter und Mirko Hardegen auf Platz 29 unterstrich das Team der LG Zusam ihre Leistungsstärke. Das schlug sich auch in der Mannschaftswertung nieder: Überlegen wiederholte hier das Trio Gröbl, Leser und Beck ihren Vorjahressieg. Als Dritte ebenfalls aufs Podest durfte das zweitstärkste LG-Team mit Sapper, Kurka und Hardegen.

Ebenso erfreulich präsentierten sich die Läuferinnen der LG Zusam. Hinter Kerstin Hirscher (LAC Quelle Fürth) und Cornelia Griesche (LG Telisfinanz Regensburg) erreichte Christina Kratzer in 37:12 Minuten den dritten Platz. Enorm verbessert gegenüber den Vorjahren bewiesen Anna Knötzinger auf Platz 16 und Anna Pfäffle (Mertingen) auf Platz 18 ihr Laufvermögen. In der Mannschaftswertung landete das Frauenteam hinter der TG Viktoria Augsburg auf dem zweiten Platz. (wf)

