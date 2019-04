12:31 Uhr

Gute Laune beim TSV Rain vor dem Topspiel

David Bauer (links) und Dominik Bobinger freuten sich sichtlich nach dem knappen 2:1-Sieg im Verfolgerduell gegen den TSV Kottern. Am 1. Mai geht es für sie nun ins Topspiel gegen Pullach.

Der TSV Rain will in die Aufstiegsrelegation. Doch nun wartet der Tabellenzweite mit Spielern, die laut Trainer Schneider „für die Bayernliga eigentlich zu gut sind“.

Mit den drei verlegten Spielen SV Türkgücü-Ataspor München gegen den TSV Schwabmünchen, TSV 1860 München II gegen den TSV Nördlingen und SV Pullach gegen den TSV Rain wird am 1. Mai die Tabelle der Bayernliga Süd endgültig begradigt. Danach können die letzten drei Spieltage ungehindert von Nachholspielen über die Bühne gehen. Das Duell des Tabellenzweiten SV Pullach (50 Punkte) gegen den rangdritten TSV Rain (49 Punkte) ist das Spitzenspiel schlechthin. Mit einem Sieg könnten die Schützlinge von Trainer Daniel Schneider und des spielenden Co-Trainers Johannes Müller am SV Pullach vorbeiziehen. Wenn das keine Motivation ist!

Beim TSV Rain war man am vergangenen Samstag froh, dass man gegen den unerwartet starken TSV Kottern die drei Punkte behalten konnte. Cheftrainer Daniel Schneider betonte allerdings: „Solche Spiele muss man auch erst einmal gewinnen.“ Dieser Dreier soll nun die Grundlage dafür bilden, dass in den letzten vier Spielen der Saison Rang zwei noch gesichert wird und Rain somit an den lukrativen Relegationsspielen zur Regionalliga Bayern teilnehmen kann.

SV Pullach glänzt mit Top-Spielern in seinen Reihen

Doch schon die Aufgabe beim SV Pullach wird hammerhart. Die Isartaler holten sich in den letzten vier Jahren dreimal die Vizemeisterschaft und einmal sogar den Titel. Da die Voraussetzungen für die Regionalliga-Bayern nicht gegeben waren, verzichtete der SVP jedes Mal auf den Aufstieg. Der scheidende Trainer Frank Schmöller wird gegen Rain alles daran setzen, damit die Punkte in Pullach bleiben.

Der Respekt beim TSV Rain gegenüber Pullach ist groß, wenngleich der das Team in der Rückrunde nicht mehr ganz so stark war, wie noch in den ersten Monaten der Saison.

„Obwohl Pullach nicht aufsteigen kann, kriegt der Trainer sein Team immer sehr gut hin“, sagt Rains Übungsleiter Schneider. Der SVP überzeuge mit starken Spielern aus dem Münchner Speckgürtel. „Die haben zwei, drei super Leute, wie Lukas Dotzler und Michael Hutterer, die für die Bayernliga eigentlich zu gut sind“, betont er. Doch Schneider ist auch überzeugt vom Können seiner eigenen Mannschaft: „Das Team funktioniert und zieht gut mit.“

Andreas Götz darf wieder mitspielen

Nachdem die Sperre von Linksverteidiger Andreas Götz mittlerweile abgelaufen ist, steht Schneider sogar eine weitere Alternative zur Verfügung. Doch ob Götz schon in der Startformation steht, ist noch offen. Ansonsten steht Schneider der gleiche Kader wie zuletzt gegen den TSV Kottern zur Verfügung. Außer den verletzten Akteuren Christoph Hartmann, Marcel Posselt, Johannes Rothgang sowie den bei der U23 weilenden Astrit Topalaj können die Rainer Trainer somit auf den kompletten Kader zurückgreifen. (rui, sut)

Info: Der Bus des TSV Rain fährt um 10.30 Uhr am Georg-Weber-Stadion ab. Für Fans besteht wieder Mitfahrgelegenheit.

Aufgebot TSV Rain: Maschke und Besel (Tor), Bobinger, Schröder, Triebel, Cosic, S. Müller, Bär, Käser, J. Müller, Krabler, Zupur, Götz, Bauer, Kurtishaj, Luburic, Brandt, Belousow und Knötzinger.

Schiedsrichter: Philipp Götz (SC Ettmannsdorf)

