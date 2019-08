20:25 Uhr

Gute Moral aber null Punkte

Dem TSV Rain bleibt Zählbares erneut versagt, denn Aschaffenburg ist effizienter und hat das nötige Quäntchen Glück. Am Ende unterliegen die Gäste 0:2

Von Stephanie Anton

Es ist derzeit einfach der Wurm drin im Spiel des TSV Rain. Die Einstellung passt, die Tillystädtern mühen sich redlich, aber es springen keine Punkte heraus. Auch beim SV Viktoria Aschaffenburg kassierte der Aufsteiger eine 0:2-Niederlage.

Der TSV Rain startete engagiert ins Auswärtsspiel. Schon nach vier Minuten tankte sich Co-Spielertrainer Johannes Müller durch die gegnerische Abwehr, zog aus zwölf Metern aus spitzem Winkel ab, traf jedoch nur den Pfosten. Die Rainer standen gut und konnten dadurch schöne Kombinationen zeigen. Wieder Johannes Müller passte zu Dominik Bobinger, doch der konnte den Ball nicht passgenau in die Mitte flanken. Mittels eines Freistoßes gelang den Aschaffenburgern der erste Treffer des Spiels. Björn Schnitzer jagte den Ball aus knapp 20 Metern mit dem linken Fuß direkt in den Winkel - keine Chance für Keeper Kevin Maschke. Die Hausherren gaben nun mehr und mehr den Ton an.

Nach 29 Minuten der nächste Schock für die Gäste, Viktoria erhöhte auf 2:0. Clay Verkaj ließ die Rainer Abwehr stehen und verwandelte eiskalt ins lange Eck. Die Rainer mühten sich weiter. Vor allem Johannes Müller sorgte für eine offensive Ausrichtung und kreierte gute Situationen. Nur zu gefährlichen Torabschlüssen kamen die Rainer nicht.

Zwei Offensivspieler mehr können das Blatt für den TSV Rain nicht mehr wenden

Trainer Alex Käs reagierte und brachte mit Tjark Dannemann und Jonas Greppmeir nun zwei Offensivkräfte. Nach 57 Minuten ein Freistoß für Rain aus rund 20 Metern – perfekte Distanz für Johannes Müller. Doch Dannemann schoss und der Ball ging einen Meter über den Kasten. Der TSV blieb dran und drängte auf den Anschlusstreffer, doch immer konnte noch ein Aschaffenburger klären. Die Hausherren blieben weiterhin durch Konter gefährlich.

Rains Maximilian Käser spielte in der 72. Minute einen Abwehrspieler des SVA aus, doch sein Schuss aus gut 20 Metern zentral aufs Tor stellte für Torhüter Birk kein Problem dar. Kurz darauf segelte ein Freistoß von Schnitzer aus zentraler Position nur knapp am linken Kreuzeck vorbei. Fünf Minuten später schoss Schnitzer nach einer guten Kombination mit Verkaj erneut über das Rainer Tor. Die Gäste warfen nun alles nach vorne, doch an der Strafraumgrenze war meist Endstation. In der Nachspielzeit probierte es Käser noch einmal über links direkt, aber sein Abschluss war zu harmlos.

Nächstes Heimspiel gegen den VfR Garching

Letztlich holten die Aschaffenburger verdient drei Punkte, da sie in den entscheidenden Situationen hellwach waren und gut verteidigten. Der TSV Rain kann sich nun nach der kräftezehrenden englischen Woche etwas erholen, bevor er am kommenden Samstag den VfR Garching im heimischen Georg-Weber-Stadion empfängt.

TSV Rain Maschke – Bobinger, Triebel, Bauer, Götz (ab 46. Greppmeir) – Bär (ab 46. Dannemann), S. Müller, Knötzinger, J. Müller – Cosic (ab 74. Brandt), Käser

SV Viktoria Aschaffenburg Birk, Dähn, Schnitzer, Beinenz (ab 52. Schulz), Verkaj (ab 83. Ech Chad), Schmidt, Gashi (ab 68. Meßner), Cheron, Boutakhrit, Zender, Grünewald

Tore 1:0 Björn Schnitzer (16.), 2:0 Clay Verkaj (29.) Gelbe Karten Egson Gashi – Marko Cosic, Dominik Bobinger, Fabian Triebel, Stefan Müller Schiedsrichter Roman Potemkin (SV Friesen) Zuschauer 1180

