Handball

01.07.2021

Das nächste Eulen-Wunder bleibt aus

Plus Der Donauwörther Max Neuhaus steigt mit den Eulen Ludwigshafen aus der 1. Liga ab. Der 21-Jährige sagt, was ihn ärgert und warum der Abstieg auch eine Chance ist.

Von Fabian Kapfer

Nach- dem dramatischen 24:24 gegen den direkten Konkurrenten GWD Minden am 24. Juni herrschte bei den Eulen Ludwigshafen traurige Gewissheit. Der Verein muss nach vier Jahren Erstklassigkeit zurück in die 2. Liga. Der Frust ist deswegen auch bei Max Neuhaus groß. Der 21-Jährige aus Donauwörth kämpfte mit seinen Teamkollegen die ganze Saison gegen den Abstieg. Nachdem der Klub mit vergleichbar sehr geringen Mitteln zuletzt dreimal in Folge die Klasse hielt, blieb das in Ludwigshafen häufig zitierte „Eulen-Wunder“ in diesem Jahr aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

