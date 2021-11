Nachbarduell in der BOL

Meitingen bei den VSC-Damen zu Gast

Wenn in der Bezirksoberliga der Frauen der TSV Meitingen am Samstag um 16.30 Uhr seine Visitenkarte in der Neudegger Sporthalle beim VSC Donauwörth abgibt, dann treffen im doppelten Wortsinn zwei Nachbarn aufeinander. Geografisch nah gelegen, finden sich auch beide Teams am Ende der Tabelle wieder. Zuvor spielen um 14 Uhr die C-Junioren des VSC gegen Haunstetten. Einen Gegner auf Augenhöhe erwarten Donauwörths Männer, wenn sie ab 19 Uhr ihr Heimspiel gegen den SV Mering bestreiten. Die Hausherren sollten sich dabei nicht vom vorletzten Tabellenplatz der Gäste täuschen lassen, denn die Meringer haben meist denkbar knapp verloren.

Alle vier Teams der Bäumenheimer Handballerinnen und Handballer spielen am heutigen Samstag in der Schmutterhalle um Punkte. Die E-Jugend spielt ab 12.30 Uhr zwei Mal und die D-Jugend um 15 Uhr gegen Wertingen. Um 17 Uhr treffen die TSV-Damen auf Haunstetten 4. Nach einem zuletzt enttäuschenden Spiel hofft Trainer Claus Pauler auf eine Reaktion seiner Truppe. Vor allem die Abwehr muss sich steigern. Ein richtungsweisendes Spiel steht ab 19.30 Uhr den TSV-Herren bevor, die den TSV Neusäß empfangen. Die Gäste liegen mit 0:6 Punkten ganz hinten, die TSVler sind mit 1:5 wenig besser dran. Der TSV kann in diesem Spiel wieder Marek Husty einsetzen. (geba, häm)