Schwere Aufgaben

Unbekanntes Terrain für VSC-Herren

Für Bäumenheims Handballabteilung sind am Sonntag nur die Damen im Einsatz, die ab 14.30 Uhr ein Auswärtsspiel beim TSV Aichach II absolvieren. Die Gastgeberinnen haben bisher drei Spiele absolviert, davon zwei gewonnen. Die Bäumenheimer Frauen haben erst ein Spiel absolviert, das sie gewinnen konnten. In Aichach hängen die Trauben hoch, doch die TSV-Damen rechnen sich eine kleine Chance aus.

Ein Heimspiel und zwei Auswärtsbegegnungen stehen währenddessen am Wochenende auf dem Programm der VSC-Handballer. In der Neudegger Sporthalle treffen die C-Junioren am Samstag ab 14 Uhr auf die TSF Neu-Ulm/Ludwigsfeld. Wesentlich schwieriger ist wohl die Aufgabe, vor der die Bezirksoberliga-Damen am Samstag ab 19 Uhr stehen, wenn sie beim Tabellendritten VfL Leipheim antreten. Donauwörths Männerteam ist am Sonntag ab 16.10 Uhr bei der TSG Augsburg zu Gast, bei einem Gegner, der den Nordschwaben völlig unbekannt ist. (häm/geba)