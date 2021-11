VSC-Frauen bleiben weiter ohne Sieg

13:28-Pleite gegen TSG Augsburg

VSC Donauwörth – TSG Augsburg 13:28 (5:13). Auch im fünften Spiel der Saison hatten die Donauwörther Handballerinnen das Nachsehen. In der ersten Phase bis zehn Minuten vor der Halbzeit gestaltete sich die Partie noch annähernd ausgeglichen, wobei beide Teams des Öfteren am Aluminium scheiterten (5:6). Von dort an konnten sich die Gäste aus Augsburg, die vor der Begegnung zum Tabellen-Mittelfeld gehörten, jedoch steigern. Die VSClerinnen fanden so keinen Zugang mehr ins Spiel. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff fehlte ihnen die Durchschlagskraft, was ein deutlicher Pausenrückstand bedeutete (5:13).

Nach der Halbzeit konnten die Gastgeberinnen dann wieder etwas regelmäßiger Treffer verbuchen. Zu einer Aufholjagd reichte es dabei jedoch leider nicht. Die Augsburgerinnen konnten im Gegenteil sogar ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauen. In den Schlussminuten konnten die Donauwörtherinnen das Tempo dann nicht mehr mitgehen, wodurch sie schließlich mit einem Endstand von 13:28 als Verlierer vom Platz gingen. (vsc)

Donauwörth Espach und Kneißl (im Tor), Braun (1), Krupka, Glashauser, Szuecsi (3/1), Kovács (3/2), Ébl (3) und Csiszàr (3)