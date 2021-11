Wieder Packung für VSC-Damen

Donauwörther Herren setzen Aufwärtstrend weiter fort

Nur kurz halten die VSC-Damen mit, die Herren kommen indes besser in Form und siegen.

Von der zu erwartenden Gleichwertigkeit der zwei Tabellennachbarn konnte augenscheinlich keine Rede sein. Zu einseitig dominierten die Gäste gleich von Beginn an. Nach fünf Minuten nahmen sie bereits das Heft deutlich in die Hand und markierten ihre ersten fünf Treffer. In der Folge konnten sich die VSClerinnen etwas steigern, schafften es tatsächlich, sich besser auf den Gegner einzustellen und den Abstand bei inzwischen 9:12 nicht weiter anwachsen zu lassen. Kurz vor der Pause aber zog der TSV das Tempo noch einmal an und ging mit einem satten 20:13-Vorsprung in die Pause.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs mussten die Donauwörtherinnen dann endgültig die Segel streichen, als die wie entfesselt aufspielenden Gäste sieben Toren in Folge markierten und den VSC vor unlösbare Probleme stellten. Die Gastgeberinnen konnten nur noch mit Einzelaktionen reagieren und waren vom Spielende sichtlich erleichtert.

Donauwörth Szabados (Tor), Braun (2 Treffer), Krupka, Lechner (1), Glashauser (2), Szuecsi (8), Ébl (3/1), Kovács (4), Kneißl, Csiszàr (3)

Das Donauwörther Männerteam wird immer stärker. Mit ihrem enorm verbesserten Mannschaftsspiel überzeugte die Mannschaft von Trainer Rico Braun vor heimischer Kulisse und schickte einen guten SV Mering mit 34:25 nach Hause.

Die Hausherren übernahmen von Beginn an die Initiative und gingen durch ihre beiden Torjäger Tobias Marx und Niklas Marb in Führung. Anschließend kamen aber auch die Gäste besser ins Spiel und hielten vor allem dank ihres überragenden Kreisläuferspiels vehement dagegen. Donauwörth aber zeigte das variantenreichere Angriffsspiel und hatte auch in der Abwehr mit einem überragenden Keeper Maximilian Habermann entscheidende Vorteile.

Im zweiten Spielabschnitt wurde der sehenswerte Schlagabtausch sehr zur Freude der zahlreichen Fans unvermindert fortgesetzt. Die Meringer wehrten sich nach Kräften, mussten aber mit ansehen, wie der VSC seinen Vorsprung kontinuierlich ausbaute. (geba)

Donauwörth Habermann, Lucic (Tor), Metzger (1), Marx (8), Eggers (1), Kreher (3), Marb (7), Friedewold (1), Fieger (4), Siemon (2), Ewinger (4), Veljovic (3)