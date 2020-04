vor 20 Min.

Handballbezirk unter neuer Führung

Rainer Kopp ist neuer Vorsitzender. Zwei Funktionäre aus der Region haben ebenfalls neue Posten

Der Handball-Bezirkstag Schwaben fand in diesem Jahr in Aichach statt. Aufgrund der aktuellen Lage wurden in Absprache mit dem Präsidenten des Bayerischen Handball-Verbandes (BHV) nur ein kurzes Grußwort vom Bezirksvorsitzenden (BV) Pius Waldmann, die Entlastung der bisherigen Bezirksspielleitung und Neuwahlen durchgeführt.

Waldmann (TSV Niederraunau) stellte sich nach über 20-jähriger Tätigkeit für den Bezirk Schwaben nicht mehr als Bezirksvorsitzender zur Wahl und wurde nach der Neuwahl der Bezirksspielleitung zum Ehrenvorsitzenden des Bezirks Schwaben ernannt. Der bisherige stellvertretende BV Rainer Kopp (TSV Gersthofen) wurde einstimmig zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Die bisherigen Funktionäre Franziska Kubasta (TSG Augsburg, stv. BV Jugend), Angelika Horner (stv. BV Finanzen) und Stephan Hofmeister (VfL Günzburg, stv. BV Talentförderung) wurden erneut gewählt.

Zum neuen stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Spielbetrieb wurde Stefan Schiele vom TSV Bäumenheim gewählt. Ebenso wurde Detlef Przybylok (TSV Burgau) als Vorsitzender des Bezirkssportgerichts erneut gewählt. André Berger vom VSC Donauwörth wurde zu einem von sechs Beisitzern des Bezirkssportgerichts gewählt. Dazu wurde Stefan Schiele noch als einer von fünf Delegierten zum Verbandstag des BHV gewählt. Die Aufgaben von Stefan Schiele als stellvertretender BV Spielbetrieb: Er ist verantwortlich für den Spielbetrieb in Schwaben (D-Jugend Qualifikation, Spielplanerstellung in Nuliga etc.)und ist Teilnehmer am Jugendspielausschuss des Bayerischen Handballverbandes.

Bisher war Stefan Schiele im Handballbezirk Schwaben Bezirksjugendsprecher (2013 bis 2019), spielleitende Stelle F-Jugend Ost, E-Jugend Ost, weibliche B-Jugend Überbezirkliche Bezirksoberliga. (hh)

Themen folgen