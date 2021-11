Harburg

02.11.2021

Badminton in der Region Donauwörth: Ein Talent und nur ein Team

Die Harburgerin Emma Flemming ist mit erst acht Jahren bayerische Badminton-Meisterin geworden – in der Altersklasse U11. Sie spielt nicht in der Region, sondern beim TV Augsburg.

Plus Badminton wird in der Region Donauwörth kaum noch gespielt. Nur noch ein Team nimmt an der Liga teil. Erfolgreichstes Talent aus der Region ist eine Achtjährige.

Von Christof Paulus

Ihren Schläger will Emma Flemming am liebsten nie aus der Hand legen. Während Mama Nicole und Papa Patrick am Tisch im Wohnzimmer in ihrem Haus in Harburg sitzen und reden, jongliert die Achtjährige einen Federball in der Luft. Ihre Augen verfolgen das Spielgerät, sie lässt den Ball auf das gespannte Netz auf den Schläger tropfen, um ihn mit nur einem kurzen Stupser wieder in die Luft hüpfen und erneut auf das Netz fallen zu lassen. Minutenlang kann sie das, ohne sich anstrengen zu müssen. Kein Wunder: Emma ist mit nur acht Jahren vor wenigen Wochen bayerische Badminton-Meisterin in der Altersklasse U11 geworden. Doch wenn sie wirklich spielen und trainieren will, dann müssen ihre Eltern sie rund 60 Kilometer weit fahren – und das, obwohl sie zu Hause wohl den perfekten Trainingspartner hätte.

