vor 51 Min.

Harburg II vergibt eine klare Führung

Aus einem 5:1 wird ein 5:7

Wenig Neues in Sachen Corona und Tischtennis: Der Verband hat lediglich die Maskenpflicht für Betreuer und zusehende Mitspieler aufgehoben – verbunden allerdings mit der dringenden Empfehlung, dennoch einen Schutz zu tragen. Sportlich tat sich dagegen einiges, wenigstens bei den Männern. In der Herren-Bezirksklasse A stand die erste Partie auf dem Plan, in der der TTC Auchsesheim gegen Aufsteiger Dillingen V eine 3:0-Führung aus der Hand gab und verlor. Noch schlimmer erging es eine Liga tiefer dem TSV Harburg II, der bei Neuling FC Mertingen sogar mit vier Zählern vorne lag – Endstand aber 5:7. Schon kurz darauf konnte man das wettmachen, weil der nächste Gegner TSV Wertingen gar nicht erst antrat. Wichtige Punkte zum Erhalt der Bezirksklasse B sammelte schließlich Bäumenheim beim FC Gundelfingen II. Die Höchststrafe gab es in der Bezirksklasse C für Ederheim gegen den TSV Ebermergen (Nordgruppe) sowie die TTF Unteres Zusamtal 2 (Südgruppe), die der SpVgg Riedlingen den Sieg jedoch kampflos überließen. Ebenfalls mit Ederheim, jedoch der zweiten Vertretung, hatte es der TSV Ebermergen II in der Bezirksklasse D zu tun. Der Vergleich endete wesentlich knapper als das Aufeinandertreffen der ersten Garnituren, wiederum aber mit einem Erfolg für Ebermergen. Bei den Damen misslang dem FC Mertingen die Rückkehr in den Spielbetrieb (1:8 in Biberbach). Die Mertinger Jungen gewannen dagegen zu zweit (!) in der ungewohnten Bezirksklasse C Ost bei Neuling SSV Neumünster 5:4. (rw)

