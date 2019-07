00:02 Uhr

Harburg ehrt seine erfolgreichen Sportler

Die goldene Ehrennadel der Stadt geht unter anderem an einen Fußball-Weltmeister der Kleinwüchsigen

Sport verbindet, hält gesund und trägt den Namen der Vereine und der Stadt Harburg nach außen – so betonten Bürgermeister Wolfgang Kilian und der Vorsitzende des TSV Harburg und Zweiter Bürgermeister, Jürgen Deg, bei der Sportlerehrung. Im Abstand von drei Jahren werden Sportler nach Vorschlägen der Vereine oder Privatpersonen und den Kriterien der Ehrungssatzung mit einer Urkunde und der Ehrennadel ausgezeichnet.

Besonders informativ war der Vortrag des TSV-Mitgliedes Gary Masson über die Teilnahme an der Kleinwüchsigen-Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada. Dort qualifizierte sich die deutsche Nationalmannschaft für das Endspiel, bei dem sie den Titel errang. Massons Vielseitigkeit beweist auch die Tatsache, dass er als Torwart Fußballweltmeister wurde, in Wemding und in Harburg aber auch Basketball spielt. In Anbetracht des Verdienstes in manchen Sportarten betonte Masson, dass sie als Teilnehmer einer Weltmeisterschaft die allermeisten Kosten aus eigener Tasche zu tragen hatten. Herzlich lud er zur nächsten WM der Kleinwüchsigen in Köln ein, hier erhofft sich der Verband der Kleinwüchsigen auch mehr Öffentlichkeit.

Die Gruppe „Sieben auf einen Streich“ der Stadtkapelle Harburg begleitete den Ehrungsabend musikalisch, der Empfang gab reichlich Gelegenheit, die sportlichen Erfahrungen auszutauschen. Abschließend wünschte Bürgermeister Kilian allen Sportlern Verletzungsfreiheit und viel sportlichen Erfolg.

erhielten: Ramona Münzinger (Altschützen Oberndorf) und Gary Masson (TSV Harburg).

wurden ausgezeichnet: Simone Heiß (TSV Ebermergen), Christ Selina, Julia Meyer, Valentina Gropper, Anna Wiedenmann, Natalja Felde, Louisa Herde, Celine Lichner, Sandra Macho, Elisabeth Rudischer, Franziska Rudischer, Laura Schabert, Antonia Schneider und Stefanie Stöckle Stefanie (alle TSV Harburg, Gerätturnen).

wurden ausgezeichnet: Volker Lusczak (Schützen Harburg), Rebecca Münzinger (Altschützen Oberndorf), Tanja Beck (TSV Ebermergen, Abeilung Tischtennis), Natalie Baur, Johanna Kilian, Julia Lichner, Anne Meyer, Julia Nazarenus und Antonia Schäfer (alle TSV Harburg, Turnen). (pm)

Themen Folgen