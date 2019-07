vor 26 Min.

Harburgs Senioren holen Meistertitel

4:2-Erfolg über Aufsteiger TSG Augsburg bedeutet auch den vorzeitigen Aufstieg in die Bezirksliga. Die Herren 50 müssen im Abstiegskampf eine empfindliche Niederlage hinnehmen

Harburgs Senioren haben bereits vor Ende der Punktrunde ungeschlagen die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga erreicht. Im letzten Punktspiel gab es gegen den bisher sieglosen Aufsteiger TSG Augsburg einen ungefährdeten 4:2-Erfolg.

Im Spitzenspiel musste sich Siggi Mugrauer strecken, um mit 6:3, 6:3 siegreich zu sein. Bissig spielten Hannes Hingst (2) und Walter Reitsam (3). Beide zeigten ihren Gegnern mit jeweils 6:0, 6:0 wie entschlossen sie an diesem Tag waren. Lediglich Helmut Rief verlor mit 6:7, 0:3 (w. o). Die Doppel wurden von beiden Mannschaften wegen der großen Hitze neu formiert. W. Reitsam/G. Meyer bekamen den Siegpunkt für die Burgstädter im Zweier-Doppel durch Aufgabe der Gegner.

Im Spiel davor trennten sich HarburgsHerren 65 von der DJK Augsburg-Lechhausen II 3:3. In den Einzeln gewannen Hannes Hingst und Walter Reitsam klar in zwei Sätzen. Hans Hertle (3) verlor den ersten Satz im Tiebreak, musste dann der Hitze Tribut zollen und aufgeben. Ohne Chance war Anton Hasch in seinem Einzel. Nach dem 2:2-Zwischenstand brachten die Gastgeber zwei neue Spieler für die Doppel. Das von Harburg auf Sieg gesetzte Doppel H. Hingst/W. Reitsam verlor jedoch knapp. Den Punkt zum verdienten Remis erspielten H. Hertle/A. Hasch im Matchtiebreak.

TSV Harburg – ASV Hegge 4:5. Im Abstiegskampf gab es eine empfindliche Niederlage. Einzig Jürgen Staufer (4) und Armin Both (6) konnten ihre Einzel gewinnen. Christoph Käferlein (1) und Siggi Mugrauer (5) verloren im Match-Tiebreak. Dieter und Klaus Bußer unterlagen in zwei Sätzen. Im Doppel siegten K. Busser/J. Staufer (1) und A. Seefried/A. Both (3). Das entscheidende Doppel mit C. Käferlein/T. Steigert wurde deutlich verloren.

TSV Harburg – SpVgg Riedlingen 5:4. Tanja Falch und Jutta Kobusch gewannen ihre Einzel klar. Trotz hart umkämpfter Aufschlagspiele verloren Sabrina Haid, Laura Bayer und Regina Gramm jeweils in zwei Sätzen. Sandra Bauer-Schuster lag mit 3:6 und 4:5 hinten, als ihre Gegnerin aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Somit stand es 3:3. Das Einserdoppel T. Falch/S. Bayer gewann den ersten Satz überlegen. Den zweiten Satz entschieden die Gegnerinnen nach Spielumstellung für sich. Der Match-Tiebreak ging mit 10:7 an Harburg. Das Dreierdoppel L. Bayer/B. Gnad musste sich nach tollen Ballwechseln und sehr ausgeglichenem Spiel knapp mit 4:6 und 5:7 geschlagen geben. Im nun entscheidenden Doppel gewannen S. Haid/S. Bauer-Schuster den ersten Satz mit 7:5. Der zweite ging mit 6:1 an die Riedlingerinnen. Den Match-Tiebreak gewannen die Burgstädterinnen überlegen mit 10:3.

Die Herren verloren in der Kreisklasse 4 2:4 beim TC Fünfstetten.

TSV Harburg – EC SG Donauwörth 11:9. Den dritten Sieg in Folge erkämpfte sich die Kleinfeldmannschaft in der Aufstellung Elias Leimer, Martin Mack, Max Drexler, Lotta Mühleitner und Lara Schmidt. Der Hockey-Wettkampf endete unentschieden und von den Motorikübungen konnte man zwei von drei mit Glück gewinnen. Diesen Vorsprung hielt man im Tennis, das mit 6:6 Punkten ausgeglichen war. Die positiven Punkte stammten von Elias Leimer und Martin Mack im Einzel sowie im Doppel mit klaren Siegen. Max Drexler, Lotta Mühleitner und Lara Schmidt kämpften tapfer, mussten aber ihren Gegnern zum Sieg gratulieren. (sh)

