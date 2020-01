27.01.2020

Heimsieg beendet Negativserie des TSV Wemding

Der TSV Wemding schlägt Buchloe in der Bezirksliga.

Im ersten Heimspieltag nach der Winterpause empfingen die Wemdinger Basketballer im Bezirksligaduell den besser platzierten VfL Buchloe. Nach der langen Niederlagenserie gingen die Wallfahrtstätter um Trainer Seppi Hennemann top motiviert ins Spiel.

Gleich zu Beginn wurde deutlich, dass sich beide Mannschaften auf Augenhöhe befinden und es zu einem offenen Schlagabtausch kommen würde. Den Hausherren gelangen immer wieder gut herausgespielte Schnellangriffe und auch dominant abgeschlossene Korbleger unter dem Brett, wohingegen die Allgäuer jenseits der Dreierlinie zu Punkten kamen. Durch einen mit der Schlusssirene verwandelten Distanzwurf entschieden die Wemdinger das erste Viertel mit 28:22 jedoch für sich. Auch in den nächsten zehn Spielminuten ließ sich der TSV Wemding nicht aus der Ruhe bringen. Durch clevere Spielzüge und schöne Passfolgen sowie durch einen erneuten, mit der Halbzeitsirene verwandelten Dreipunktewurf wurde die Führung auf 49:38 ausgebaut.

TSV Wemding verliert zu häufig den Ball

Die zweite Hälfte des Spiels war aufseiten der Wallfahrtstätter durch viele leichte Ballverluste geprägt, die die Buchloer geschickt in einfache Punkte verwandelten. Dies führte dazu, dass die Gäste das dritte Viertel klar gewannen, bevor es dann mit einem Zwischenstand von 66:69 in die entscheidenden letzten zehn Spielminuten ging.

Im letzten Viertel konnten die Wemdinger an ihre Leistung aus der ersten Spielhälfte anknüpfen und das Spiel wieder deutlich ruhiger gestalten. Wegen guter Defensivarbeit in der von Coach Hennemann umgestellten Mannverteidigung wurde Punkt für Punkt die Wende im Spiel erkämpft. So konnte der TSV Wemding angefeuert durch die rund 100 Zuschauer den ersten Sieg nach einer langen Negativserie für sich verbuchen und das Spiel mit 92:79 am Ende souverän gewinnen.

Am kommenden Samstag geht es zum Auswärtsspiel nach Memmingen, wo die Siegesserie Fall fortgesetzt werden soll. (ulhe)

TSV Wemding: U. Heinlein (9 Punkte/3 Dreier), Baierl (2), Hänsel (8), Kaufmann, A. Mayer (19), Mar. Zinsmeister (3), J. Mayer (15), Meyer (18/4) und L. Heinlein (18).

