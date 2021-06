Donauwörther Ü30 lässt nach Abstieg nichts anbrennen

Rain und Mertingen bieten ein spannendes Derby. Wemding und Marxheim siegen zum Auftakt

Zu Beginn der Tennis-Saison feiern die Herren 30 des TC Donauwörth einen Kantersieg. Beim Lokalkampf zwischen Rain und Mertingen fällt die Entscheidung spät.

Florian Sefranek, Michael Romano, Michael Tuffentsammer und Uli Heinlein punkteten beim Auswärtsspiel der ersten Mannschaft bei der TeG Lech-Schmuttertal im Einzel und im Doppel, Maxi Lechner und Petr Buchta blieben beim 6:3 Sieg ohne zählbaren Erfolg. Am kommenden Wochenende steht schon das Lokalderby beim TC Nördlingen an.

Herren, Kreisklasse 2: TC WemdingII – TC Gersthofen III 5:4

Die neu formierte zweite Herrenmannschaft des TCW machte es gegen Gersthofen 3 recht spannend: Nach Siegen von Andreas Zech, Bastian Estner und Josef Hennemann und Niederlagen von Julius Lechner, Michael Ziesche und Mike Krompaß stand es nach den Einzeln 3:3. Durch eine kluge Doppelaufstellung konnten die Paarungen Lechner/Zech und Hennemann/Estner den 5:4-Erfolg sichern.

Einen gelungenen Einstand in die Saison konnten die TCM-Herren feiern. Beim knappen Auswärtssieg in Aichach punkteten Simon Dommer, Fabian Glas, Tobias Zinsmeister und Christian Müller in den Einzelpartien. Der Doppelerfolg von Sascha Eckert und Hermann Müller reichte anschließend aus, um die Punkte mit nach Marxheim zu nehmen.

Das Auftaktspiel für Rain ging verloren. Die beiden Punkte gegen Klingen holte Tim Schreiber, zunächst im Einzel, dann mit seinem Doppelpartner Lukas Stoll.

Die Herren 30 des TC Donauwörth haben die lange Corona-Zwangspause offenbar sehr gut überstanden. Im ersten Spiel feierte der Landesliga-Absteiger einen klaren Sieg gegen den TC Lechbruck und gab dabei keinen einzigen Satz ab. Die Gastgeber traten in Bestbesetzung an und ließen sich auch vom böigen Seitenwind nicht aus der Ruhe bringen. Die Punkte holten in den Einzeln Matthias Lübbert, Ben Sömek, Markus Erdt, Markus Probst, Jochen Kotter und Tobias Frank. In den Doppeln fügten sich Christian Schlund und Neuzugang Steffen Dudda nahtlos ein und sorgten an der Seite von Sömek und Frank für die weiteren Punkte. Der neunte Zähler ging dann noch kampflos an die Donauwörther, die damit die Tabellenspitze übernahmen und am kommenden Samstag in Wasserburg am Bodensee gastieren.

Die langjährige Herrenmanschaft der Rainer tritt zum ersten Mal in dieser Altersklasse an und feierte am ersten Spieltag einen knappen Sieg im Derby gegen den TC Mertingen. Spitzenspieler Stefan Niedermayer und die Routiniers Hermann Waas und Wolfgang Mayr gewannen glatt in zwei Sätzen, sodass es nach den Einzeln 3:3 stand. In den entscheidenden Doppeln konnten sich die Rainer auf ihre Stärken verlassen: Niedermayer und Mayer und Waas an der Seite von Gerd Böttcher holten in zwei Sätzen die entscheidenden beiden Punkte.

Mit einem souveränen Heimerfolg starteten auch die Herren 40 II in die Spielzeit. Nach den Einzeln war die Partie ausgeglichen: Markus Mayer, Josef Mayer und Thomas Schneider konnten ihre Matches gewinnen, während Sascha Eckert, Andreas Biehler und Klaus Wanner unterlegen waren. Die Doppel konnten die Gastgeber dann jeweils deutlich für sich entscheiden.

Mit einer 4:5-Heimniederlage startete das neuformierte TCB-Seniorenteam in die Saison. Das knappe Endergebnis täuscht etwas über den tatsachlichen Spielverlauf hinweg, da die Gäste bereits nach den Einzeln als Sieger feststanden (1:5). Peter Wegele, Christian Ehrt, Bernd Löschinger und Stefan Denk unterlagen jeweils deutlich in zwei Sätzen. Im Spitzeneinzel hatte Karl Fleischmann gegen den druckvoll und sehr sicher spielenden top-gesetzten Gästespieler mit 3:6 und 1:6 das Nachsehen. Nur Markus Hörbrand gewann sein Einzel im Match-Tie–Break. Das Gäste-Zweierdoppel trat verletzungsbedingt nicht an und auch im Dreierdoppel gaben die Gäste zu Beginn des zweiten Satzes auf. Tolle Ballwechsel prägten hingegen das Einserdoppel. Durch den gewonnenen Match-Tie-Break stellten Karl Fleischmann und Markus Hörbrand den 4:5-Endstand her.

Mit einer 7:2 Niederlage starteten die Wemdinger Herren 50 in Kissing in die neue Spielrunde: Neben Alexander Forster, Eduard Veit, Anton Färber, Konrad Endmeier und Erich Schubert gewann nur Peter Held sein Einzel. Den zweiten Punkt holte das Doppel Schubert/Held. (dz)