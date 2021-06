Riedlingen startet unbesiegbar

Die SpVgg landet nach einem 9:0 zum Auftakt wieder einen Kantersieg. Auch die Reserve siegt

Während Wemding in der Bezirksklasse eine Niederlage hinnehmen muss, überzeugen unter anderem Bäumenheim, Marxheim und Riedlingen in den Kreisklassen.

Im Lokalderby der TCW-Herren in Nördlingen waren in den Einzeln nur Florian Sefranek und Michael Romano erfolgreich. Den dritten Punkt bei der 3:6-Niederlage holte das Doppel Sefranek/Romano. Die zweite Herrenmannschaft des TCW unterlag in Neusäß deutlich mit 1:8, den Ehrenpunkt für Wemding schaffte das Doppel Lechner/Zech.

Den Herren des TCB ist der erfolgreiche Saisonauftakt gelungen. Jörg Widemann, Florian Köhler, Andreas Schabert und Christian Meier konnten ihre Einzel für sich entscheiden, Moritz Lang und Mathias Kunz hingegen verloren. Mit einer 4:2-Führung im Rücken ging es in die Doppel. Die Doppelpaarung Widemann/Schabert veredelte ihre tollen Einzel, das Doppel Wiest/Meier stellte mit einem Sieg im Match-Tiebreak den Endstand von 6:3 her.

Über den zweiten Sieg im zweiten Spiel konnten sich die TCM-Herren freuen. Josef Mayer, Hermann Müller, Simon Dommer, Fabian Glas und Thomas Haid brachten das Team bereits nach den Einzeln uneinholbar in Führung. In den Doppeln konnten Sascha Eckert und Hermann Müller das Ergebnis noch in die Höhe schrauben.

Die erste Riedlinger Mannschaft überzeugte bereits am ersten Spieltag beim 9:0-Sieg in Meitingen auf ganzer Linie. Bereits in den Einzeln hatte man die Weichen klar auf Sieg gestellt. Besonders überzeugend waren am Ende die Leistungen von Routinier Martin Lang und Sommer-Neuzugang Samuel Jung: Beide siegten mit 6:0 und 6:0. Doch auch in den Doppeln wurde die Konzentration hochgehalten, sodass die Paarungen drei weitere Punkte für den Gesamtsieg einfuhren.

Eine Woche nach dem starken Auftakt in Meitingen überzeugte Riedlingens erste Herrenmannschaft auch bei ihrem aktuellen Heimspiel. Manuel Schneider, Samuel Jung, Johannes Lang, Martin Lang, Sebastian Lang und Thomas Oesterer gaben in keinem ihrer Einzel mehr als drei Spiele ab. Auch in den Doppeln Schneider/J. Lang und Jung/Oesterer brachten die Riedlinger ihre Überlegenheit auf den Platz. Martin und Sebastian Lang profitierten von der Aufgabe eines Gegners.

Auch bei der Riedlinger Reserve war der Gesamtsieg am ersten Spieltag bereits nach den Einzeln besiegelt. So punkteten Thomas Eisenbarth, Thomas Oesterer, Simon Fuhr und Christian Eisenbarth souverän. Für die Vorentscheidung sorgte Robin Michanikl, der sich nach dem verlorenen ersten Satz zurück ins Spiel kämpfte und am Ende das Match noch zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Florian Nier unterlag im Match-Tiebreak. In den Doppeln siegten Oesterer und Fuhr sowie Thomas und Christian Eisenbarth klar; Michanikl und Nier mussten sich nach zwei Satz-Tiebreaks geschlagen geben.

Das junge Team des TCB, das mit vier Junioren in der Punktrunde antritt, musste in Fünfstetten Lehrgeld zahlen. In den Einzeln konnte Jakob Pister und Benny Förster die beiden Matchpunkte holen. Die Einzel von Fabian Eschig, Felix Mecklinger, Mike Freidhöfer und Carlos Schlipf gingen allesamt verloren. In den Doppeln waren die Paarungen Förster/Freidhöfer, Eschig/Schlipf und Mecklinger/Pfister chancenlos.

Wenig ausrichten konnte das Rainer Herrenteam in Klingsmoos. Den einzigen Zähler holte Vinzenz Nitsche an Position drei. Nach einem spannenden Spiel konnte er den Ehrenpunkt für die Tillystädter verbuchen. (dz)