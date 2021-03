23.03.2021

Hinter Floorballer Nils Sedelmeier liegt ein verpasstes Jahr

Plus Nils Sedelmeier ist Junioren-Nationalspieler und Torschütze des Jahres im Floorball. Gerade, als er von Erfolg zu Erfolg jagt, stoppen ihn Pandemie und Verletzungen.

Von Christof Paulus

Man muss schon genau hinsehen, um zu erkennen, was auf dem Feld passiert. Gerade noch wuseln gleich mehrere Spieler in grünen und blauen Trikots umher, wo der Ball ist, kann man zwischen Schlägern und Beinen kaum sehen. Plötzlich blitzt er als weißer Punkt kurz auf, bewegt sich genau auf einen der wenigen Spieler zu, die sich aus dem Pulk herausgezogen haben. Nils Sedelmeier ist das, erst frisch zur Zweitliga-Mannschaft von Donau Floorball gestoßen. Seine Mannschaft in den blauen Trikots ist in Leipzig zu Gast, wenige Minuten sind erst gespielt am ersten Spieltag der Saison 2017/18. Was gleich passieren wird, daran kann Sedelmeier sich noch heute erinnern, über drei Jahre später.

Die Szene ist in einem Video zu sehen, dass auf der Website der Floorball-Mannschaft aus Nordheim zu finden ist. Vieles von dem, was in den nur wenigen Sekunden passiert, ist typisch für das Spiel, das Sedelmeier und seine Mannschaftskollegen seit vielen Jahren auf hohem Niveau betreiben. Tempo, Kraft, Geschicklichkeit und eine Prise Chaos vereinen sich in wenigen Momenten. Das ist es auch, was für Sedelmeier den Spaß am Sport ausmacht. „Ich habe auch Fußball und Handball gespielt, aber Floorball war das, was mir den größten Spaß gemacht hat“, erzählt er.

Familie Sedelmeier spielt zentrale Rolle im Floorball in Nordheim

Angefangen hat alles in der kleinen Nordheimer Sporthalle, die Ausrüstung habe er einfach mal ausprobiert. Vor über zehn Jahren war das, Sedelmeier war damals erst sieben, heute ist er 19 Jahre alt. Aus der Begeisterung, die er und seine Eltern für den Sport entdeckten, entwickelte sich eine Abteilung im SV Nordheim, die es inzwischen bis in die zweite Liga geschafft hat.

Sedelmeier selbst sammelte bis heute zahlreiche Auszeichnung, Tore und einige Länderspiele für die Junioren-Auswahl Deutschlands. In Nordschwaben sei Floorball inzwischen vielen ein Begriff, auch dank der Erfolge der Nordheimer. Eine Randsportart bleibt das „Eishockey ohne Eis“, wie es häufig beschrieben wird, dennoch. Anders als beim Eishockey brauchen die Floorballer kaum Schutzausrüstung und spielen mit Ball statt Puck, im Gegensatz zum Feldhockey finden die Partien jedoch in der Halle statt, um das Spielfeld ist eine Bande.

Zurück nach Leipzig ins Jahr 2017: Als der Ball auf Sedelmeier zukommt, ist kein Gegenspieler in seiner Nähe, das Tor einige Meter entfernt, die Bahn dorthin frei. Sedelmeier dreht seine Schulter, sein Oberkörper steht seitlich zum Tor und er hebt seinen Schläger. Er hätte Platz, könnte den Ball annehmen und einige Schritte laufen. Er entscheidet sich anders. Sein Oberkörper schwingt zum Tor. Er schießt.

Donau-Floorball spielt seit Jahren in der zweiten Liga

Das, was hier Schritt für Schritt beschrieben wird, passiert in höchstens einer Sekunde. Nur in der Verlangsamung lässt sich erkennen, wie Sedelmeier den Ball gut einen halben Meter über dem Boden trifft und dieser neben dem Torhüter einschlägt. Sedelmeier dreht mit seinen Teamkollegen jubelnd ab, es ist sein erstes Tor in der zweiten Liga, ein schönes Tor. Am Ende des Tages soll es wenig bringen, die Nordheimer verlieren das Spiel mit 6:11. Doch Floorball-Fans in Deutschland wählen den Treffer zum „Tor des Jahres“. Es ist eine von vielen Auszeichnungen, über die Sedelmeier sich freuen darf.

2019 kürt ihn die Stadt Donauwörth zum Sportler des Jahres für seine Leistungen. Weil die Verleihung 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, ist er bis heute der amtierende Preisträger. Am 21. Mai soll die Sport-Gala nun erneut stattfinden, dabei sollen auch die Ehrungen für 2020 nachgeholt werden. Wie die Stadt mitteilt, könnte die Veranstaltung auch auf den 18. Juni verschoben werden, wenn die Pandemielage vorher keine Veranstaltung zulässt. Stattfinden soll sie im Stauferpark, bis Freitag nimmt die Stadt noch Vorschläge entgegen. Die Ehrung steht unter ungewöhnlichen Vorzeichen: Weil die Pandemie 2020 viele Wettbewerbe nicht zugelassen hat, hatten einige der besten Sportler der Region kaum Wettkämpfe zu bestreiten. So auch Sedelmeier. Er musste nun ein ganzes Jahr pausieren – mindestens.

Verletzung und Pandemie sorgen für ein Jahr ohne Sport für Nordheimer

„Zusammen in der Halle zu trainieren und zu spielen, das fehlt mir“, sagt er, wenn er an die vergangenen Monate denkt. Als der Verband die vergangene Saison vor rund einem Jahr abgebrochen hatte, gingen die Floorballer in eine monatelange Pause. Im Herbst standen wieder Spiele an, doch Sedelmeier fehlte, eine Schulterverletzung bremste ihn aus. Bevor er wieder fit wurde, erwischte die zweite Welle Deutschland – inzwischen ist auch die jüngste Floorball-Saison in der zweiten Liga abgebrochen. „Wir halten uns natürlich fit, jeder für sich oder wenn es die Regeln gerade zulassen zu zwei oder dritt“, sagt Sedelmeier. „Aber da ist die Motivation nicht die gleiche.“

Gerade für einen jungen Spieler wie ihn kann ein solch verlorenes Jahr die Entwicklung enorm bremsen. Doch Sedelmeier sieht das locker: „Ich mache mir da keine Sorgen“, sagt er. „Ich halte mich fit und die Technik verlernt man nicht. Nur das Zusammenspiel im Team könnte am Anfang wieder etwas hapern.“ Dann, wenn es wieder weitergeht. Nur wann es so weit ist, weiß derzeit niemand. Nach der langen Pause sehnt Sedelmeier den Neustart herbei. Wenn er an seine sportlichen Ziele denkt, dann denkt er zuerst an Nordheim.

Der Mannschaft, die seit fünf Jahren in einer Spielgemeinschaft mit dem ESV Ingolstadt als Donau Floorball zu den klassenhöchsten Teams Deutschlands zählt, gilt seine volle Konzentration. So sehr, dass er sogar die Nationalmannschaft zurückstecken ließ, wie er erzählt. „Das wäre zu viel geworden“, sagt er. Er ist nicht nur Spieler, trainiert auch eine Jugendmannschaft und arbeitet als Auszubildender im letzten Lehrjahr. Ob es deshalb mit Auftritten im Nationaltrikot noch einmal etwas wird, weiß er nicht. Sein Ziel ist ein anderes: „Aufsteigen und Titel mit meiner Mannschaft holen, das wäre es“, sagt er.

