vor 39 Min.

Holzzahl stellt das Remis sicher

Rainer Frauenteam liegt gegen Meitingen 1:3 zurück und kann dennoch punkten

Nachdem in der Vorrunde das Spiel gegen die Gäste vom SKV Meitingen klar verloren wurde, wollten die Keglerinnen des TSV Rain nun zu Hause einen Sieg landen. Die Voraussetzungen dafür waren gegeben, das notwendige Quäntchen Glück aber fehlte. In entscheidenden Situationen waren die Meitingerinnen besser und sicherten sich so verdient das 3:3-Unentschieden (2026:1999 Holz) im ersten Rückrundenspiel. Die beste Rainerin, Resi Zinnecker, musste sich der besten Meitingerin, Monika Dörrich, knapp bei 2:2 Sätzen mit 519:522 Holz geschlagen geben.

Dass es ein knappes Ergebnis geben wird, zeichnete sich bereits in der Startpaarung ab. Marille Meisinger verlor dabei ihr Spiel gegen Birgit Tschauner äußerst knapp. Die Rainer Mannschaftsführerin war in den ersten drei Sätzen teilweise unglücklich unterlegen und gewann nur den letzten Satz souverän mit 141:108 Holz. Mit 1:3 Sätzen ging der Mannschaftspunkt aber trotz der höheren Holzzahl von 502:486 nach Meitingen. Besser machte es Anita Bildhoff. Mit 2:2 Sätzen war die Partie noch ausgeglichen, aufgrund des wesentlich besseren Räumergebnisses holte Anita mit 502:482 Holz einen Mannschaftspunkt für den TSV. Auch sie glänzte vor allem im vierten Satz mit 138 Holz. Bei 1:1 Teampunkten lagen die TSV-Damen mit der Gesamtholzzahl zur Halbzeit mit 36 Zählern vorne.

In den spannenden Schlusspaarungen waren dann die Meitingerinnen die Glücklicheren. Zunächst gewann Sabine Reiser gegen Heidi Mittring bei 2:2 Sätzen mit 503:509 Holz den Mannschaftspunkt für Meitingen. Die Rainerin konnte nur in zwei Sätzen ihr tatsächliches Können aufbieten und bei ihren Schüben in die Vollen spielte sie nicht so sicher wie bei ihren bisherigen Spielen. Monika Dörrich vom SKV Meitingen machte es gegen Resi Zinnecker noch spannender. Auch hier stand es nach Sätzen 2:2 und es sah lange nach einem Sieg bei der Holzzahl für Rain aus. In den letzten Schüben zog Zinnecker jedoch knapp mit 519:522 Holz den Kürzeren.

Es stand somit 1:3 aus Rainer Sicht. Doch die Gastgeberinnen hatten mit insgesamt 2026:1999 Holz die Nase vorne und sicherten sich so die beiden Mannschaftspunkte bei den Gesamtzählern. Dies führte zum gerechten Unentschieden in einem sehr spannenden Derby vor einer erneut größeren Zuschauerkulisse, vor allem mit vielen Meitinger Fans. Meitingen bleibt in der Tabelle auf Platz drei, die Rainer starten mit dem vierten Platz in das neue Jahr.

Das nächste Spiel findet am Sonntag, 12. Januar, um 12 Uhr in Schretzheim gegen die zweite Mannschaft der dortigen Bundesligatruppe, die derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz liegt. (wme)

