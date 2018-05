Im Rausch der Geschwindigkeit

vor 52 Min.

DZ-Gewinnspielsieger Thomas Kraut ist beim Porsche Sports Cup am Hockenheim zu Gast. Wie er die Fahrt mit Lukas Schreier erlebte und was es mit dem „Renn-Virus“ auf sich hat.

Von Stephanie Anton

Hockenheim/Donauwörth „Turbo! Gigantisch! Jeder Zeit wieder!“, so beschreibt Thomas Kraut sein Pfingstwochenende. Der der Donauwörther hatte beim Gewinnspiel der Donauwörther Zeitung ein VIP-Wochenende beim Porsche Sports Cup auf dem Hockenheimring gewonnen – inklusive Renntaxi, Besichtigung der Boxengasse und dem Treffen mit dem Donauwörther Fahrer Lukas Schreier.

Am Freitagmorgen wurden Kraut und Sohn Alexander gleich von Schreiers Team empfangen und das straffe Programm ging auch sofort los. „Als wir ankamen, hieß es, dass wir in einer dreiviertel Stunde schon mit dem Renntaxi fahren“, berichtet Kraut. Als Beifahrer mit einem der späteren Rennwagen auf dem Hockenheimring unterwegs zu sein, bildete einen der Höhepunkte des Wochenendes. Schreiers Fahrstil unterschied sich dabei unwesentlich von dem im späteren Rennen, wie sich Kraut lebhaft erinnert: „Unglaublich wie so ein Wagen bremst. Ohne Fünf-Punkt-Gurt würde man da sofort an der Windschutzscheibe landen!“ Die Tour mit dem Donauwörther Rennfahrer habe ihn gleich in die „richtige Stimmung“ für das ganze Wochenende auf dem Hockenheimring gebracht. „Die Rennreifen, die Kurvengeschwindigkeit – das war der Wahnsinn“, schwärmt Kraut noch immer.

Der „rennverrückte“ Donauwörther, wie er sich selbst nennt, war vor einigen Jahren schon einmal bei einem Formel-1-Rennen als Zuschauer dabei. „Das war schon beeindruckend. Aber es ist ganz anders, direkt dabei zu sein, in der Boxengasse zu stehen, wo sich alles abspielt“, erklärt er. Kraut hatte dabei die Möglichkeit, das Team mit Fragen zu löchern. „Man war mittendrin, wir durften ganz nah ans Geschehen ran“, beschreibt er. Nun hoffe er, dass der „Renn-Virus“ auch auf seinen Sohn Alexander übergesprungen sei: „Wenn ich an sein Grinsen denke, dann glaube ich das schon.“

Die verschiedenen Rennen des Wochenendes konnten Vater und Sohn vom sogenannten Paddock-Bereich aus ansehen. Bei Formel-1- oder DTM-Rennen ist dieser Bereich für VIP-Gäste reserviert, Besitzer von normalen Karten haben dort keinen Zutritt. Doch beim Porsche Sports Cup sei dieser Bereich geöffnet gewesen. „Das war ein freier Saal oberhalb der Boxen. Man hatte freien Blick auf den Start- und Zielbereich und die Boxengasse – ein sehr elitärer Bereich“, sagt Kraut. Von dort oben beobachteten die beiden Donauwörther, wie sich Lukas Schreier und sein Team bei ihrem Saisonauftakt im Porsche Sports Cup Endurance schlugen. Schreier und sein Fahrer-Kollege Sebastian Daum konnten gleich den ersten Lauf gewinnen.

Nach dem Qualifying bei schwierigen Witterungsbedingungen starteten Schreier und Daum auf Platz acht ins erste Rennen. In der Startaufstellung entschied das Team kurzfristig auf Slicks zu wechseln. Allerdings war die Strecke noch nass und so stieg der Donauwörther aufgrund seiner Erfahrung als Starfahrer hinters Steuer. Zusammen mit zwei Konkurrenten setzte er sich ab und platzierte sich vor dem Boxenstopp auf Rang zwei. Daum gelang es dann, die Führung zu übernehmen und den Porsche auf Platz eins ins Ziel zu bringen.

Zum zweiten Rennen hatte das Glück der beiden jedoch ein Ende. Dieses Mal fuhr Daum den Start und setzte sich auf den zweiten Platz. Allerdings verstieß er zwei Mal gegen das Track Limit und musste eine Durchfahrtsstrafe antreten. Nachdem Schreier das Steuer des Porsche übernommen hatte, begann es wieder leicht zu regnen. Man entschied, das Risiko einzugehen und auf Regenreifen zu wechseln, um bei stärkerem Regen sofort angreifen können. Doch das Rennen wurde wegen zwei Ausrutschern abgebrochen und so konnte Schreier die Regenreifen nicht ausnutzen.

„Im ersten Rennen haben wir gezeigt, dass wir ein verdammt schnelles Gesamtpaket haben. Es ist toll, was Sebi bei seinem ersten Rennwochenende in einem Porsche geleistet hat. Eine Durchfahrtsstrafe wegen Track Limits bekommt man nur einmal in seinem Leben – da spreche ich aus eigener Erfahrung“, sagt Schreier.

Für Thomas Kraut konnte auch der Rennabbruch die Erfahrungen des Wochenendes nicht schmälern. „Wir konnten uns überallhin bewegen, das war alles sehr faszinierend. Die Beteiligten am Porsche Sports Cup sind wie eine große Familie“, betont er.

Das nächste Rennwochenende des Porsche Sports Cup findet in knapp vier Wochen auf dem Red Bull Ring in Österreich statt. (mit pm)

Weitere Infos im Internet unter www.lukas-schreier.com

