vor 20 Min.

Immer noch punktlos

VSC-Damen II unterliegen erneut

Die zweite Volleyball-Frauenmannschaft des VSC Donauwörth bestritt ihren dritten Spieltag in der Bezirksklasse in Gersthofen.

TSV Gersthofen – VSC Donauwörth II 3:0 (25:10, 25:13, 25:12); FC Affing – VSC Donauwörth II 3:0 (25:22, 25:20, 25:13). Motiviert von der soliden Leistung des letzten Spieltages gingen die Donauwörtherinnen in den ersten Satz gegen Gersthofen. Aufgrund von Eigenfehlern konnten sie dem routinierten Gastgeber allerdings nicht konstant genug entgegentreten. Anschließend spielten die Donauwörtherinnen gegen den FC Affing. Hier kamen die VSC-Spielerinnen wesentlich besser in ihren gewohnten Spielfluss. Durch eine starke Aufschlagserie von Nicole Pickhard gelang es ihnen bereits im ersten Satz, zum Gegner aufzuholen. Aufgrund punktueller Unkonzentriertheit schafften sie es jedoch nicht, eine Führung im Punktestand auszubauen. Aufgrund von nachlassender Präzision im Aufschlag verlor der VSC auch den zweiten und dritten Satz an den FC Affing.

VSC Donauwörth Foge, Höhne, Hörmann, Köhnlein, Kurnoth, Pickhard, Stöckle, Stol und Weber

Kreisliga SC Biberbach – VSC Donauwörth III 1:3 (25:22, 22:25, 16:25, 19:25); VSC Donauwörth III – SC Tapfheim 2:3 (25:19, 18:25, 21:25, 25:23, 8:15). Aufgrund von anfänglichen Leichtsinnsfehlern und fehlender Konzentration musste der VSC den ersten Satz gegen Biberbach knapp abgeben. Doch Donauwörth fand schnell zurück ins Spielgeschehen und sicherte sich durch starke Aufschläge und gute Angriffe in den nächsten drei Sätzen den verdienten Sieg.

Gegen Tapfheim gewannen die Donauwörtherinnen durch konsequente Aufschläge und sehr gute Teamarbeit den ersten Satz. In den folgenden zwei Sätzen konnte der VSC die Konzentration nicht halten und musste sie abgeben. Nachdem Donauwörth den vierten Satz gewonnen hatte, wurde der Tiebreak schnell vom SC Tapfheim dominiert, trotzdem erkämpfte sich der VSC immerhin einen Punkt. (vsc)

VSC Donauwörth III L. Waffler, S. Kiderle, B. Özdemir, L. Heinrich, J. Huber, J. Schreiber, L. Dirr, P. Straub, S. Fillep

