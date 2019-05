00:04 Uhr

In guter Frühform

LG-Athleten überzeugen im Stauferpark

Zum bereits achten Mal hat das „WOHA Intersport Sprint- und Laufmeeting“ im Donauwörther Stauferparkstadion stattgefunden. Knapp 190 Sportler wollten dabei bei nicht ganz idealen äußeren Bedingungen zum Saisonauftakt ihre Form testen.

Bei den Jugendlichen konnte die LG Donau-Ries wieder einmal ihre gute und vor allem breit gefächerte Aufstellung demonstrieren. Während bei den männlichen U20/18 über 100 Meter vor allem die Sprinter um Simon Bestler, Jan Mayr und Niklas Weng überzeugen konnten, waren es über 400 Meter die Donauwörther Athleten Martin Kurnoth, Elias Gnad und Jakob Nägler, die ihre Klasse ausspielten. Die Zeiten bei den 400-Meter-Läufen litten nach einem Gewitter unter kühlen Temperaturen und leichtem Regen.

Die Kreismeisterschaften des Kreises Mittel- und Nordschwaben waren auf der Stadionrunde eine reine Angelegenheit der LG Donau-Ries. Am Ende konnte sich Samuel Ostermeier (53,86 Sekunden) klar gegen Felix Hermann (55,71) und Benjamin Jörg (57,44 ) durchsetzen. Jörg wurde bei seinem Doppelstart in einer Zeit von 4:37,87 Minuten aber Kreismeister über die 1500 Meter.

Einen weiteren Kreismeistertitel für die LG Donau-Ries erkämpfte sich Erik Korntheuer über die 1500 Meter in 5:29,47 Minuten. Bei den Frauen konnte sich Kristin Baumann über 100 Meter in einer Zeit von 12,91 Sekunden sehr gut in Szene setzen und durfte sich damit über den zweiten Platz freuen.

Julia Stuhler (TSV Schwabmünchen) nutzte die Gelegenheit, bei den eher selten gelaufenen 400-Meter-Hürden, um sich mit guten 62,58 Sekunden die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften zu sichern. In der Altersklasse WU16 setzte sich Alyshia-Josephine Sander über die 100 Meter durch und überquerte nach 13,65 Sekunden die Ziellinie. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich die Athleten der LG nach einem langen Winter und den Ostertrainingslagern schon in beachtlicher Form präsentierten, was auf gute Resultate bei den anstehenden Wettkämpfen und Meisterschaften hoffen lässt. (jowe)

