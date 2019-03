05:30 Uhr

Janika Martin: „Durch Karate wird man ehrgeiziger“

Die junge Monheimerin ist die DZ-Nachwuchssportlerin des Jahres 2018. Die 15-Jährige erklärt, warum sie Karate liebt und was ihre nächsten Ziele sind.

Von Alexander Millauer

Ihre Gegner hebelt Janika Martin blitzschnell aus und befördert sie auf den Boden. Seit sieben Jahren macht die 15-jährige Karate. Und hat sich schon mehrfach für Deutsche Meisterschaften qualifiziert. In den vergangenen beiden Jahren wurde sie dort Zweite. Von den Lesern der Donauwörther Zeitung wurde sie zur DZ-Nachwuchssportlerin des Jahres 2018 gewählt. Den Wanderpokal hat sie nun in der Trainingshalle in Monheim erhalten. Zuerst habe sie gar nichts von ihrer Nominierung gewusst. Ein Freund macht sie darauf aufmerksam. Sie verfolgte die Sportlerwahl schließlich im Internet. „Natürlich habe ich mich sehr gefreut, dass ich gewonnen habe“, sagt Martin mit einem Lächeln.

Fünf Mal in der Woche trainiert Janika in der kleinen Halle des TSV Monheim mit Trainer Tim Brandner. Um die Hüften trägt sie den braunen Gürtel. Bis zum höchsten Gürtel, dem schwarzen, sind es noch zwei Prüfungen. Eine Faustregel, wenn es um die Bedeutung der Gürtel geht: Je dunkler, desto besser. Durch ihren Vater ist sie damals zur japanisch geprägten Kampfsportart gekommen, erinnert sich Janika. Auch der ist ein Karateka.

Die Abwechslung im Karate mag Janika Martin besonders

Was ihr besonders an dem Sport gefällt, ist die Abwechslung, schwärmt Janika. „Im Karate sind Schnellkraft und Maximalkraft wichtig“, betont sie – und liefert sofort ein Beispiel dazu: Schnellkraft, das wird beispielsweise beim Sprinten benötigt. Maximalkraft etwa beim Gewichtheben – oder eben wenn ein Gegner ausgehebelt wird. Die Disziplin, die sie für ihren Sport benötigt, schlägt sich auch in anderen Bereichen nieder. In der Schule sei sie sehr gut. „Durch Karate wird man ehrgeiziger“, sagt Janika selbstbewusst. Auch sei sie durch ihren Sport selbstständiger geworden. Schließlich müsse sie sich durch die Turniere oft an neue Orte gewöhnen.

Bekanntschaften würden im Karate recht schnell geknüpft. Schließlich trifft man einige Karateka aus anderen Vereinen bei verschiedenen Turnieren wieder. Obwohl Janika schon im bayerischen Landeskader ist, will sie den Sport vorerst nicht profimäßig betreiben. „Man kann mit Karate nicht wirklich Geld verdienen“, erklärt sie. Nächstes Jahr in Tokio wird Karate erstmals Teil der Olympischen Spiele sein. Das sind auch für die Athleten in Deutschland gute Nachrichten. Schließlich stehen den Karate-Verbänden nun Fördergelder des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu.

Der Kampfsport bleibt für die Monheimerin ein Hobby

Für Janika Martin wird es aber ein Hobby bleiben, das ihre größte Leidenschaft ist. Ihr nächstes Ziel sind die Deutschen Meisterschaften in Erfurt. Ihr übliches Pensum, mit Training an fünf Tagen der Woche wird sie beibehalten, sie sagt aber lächelnd: „Davor gibt man schon nochmals richtig Vollgas.“ Im Sommer geht sie zusätzlich noch Laufen, um ihre Kondition zu verbessern. Karate kann grundsätzlich jeder lernen, betont Janika: „Im Prinzip braucht man gar keine Voraussetzungen.“ Die Beweglichkeit käme von allein. Doch Mädchen seien in dem Sport immer noch selten zu finden.

