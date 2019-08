18:25 Uhr

Jubelt der TSV Rain auch in Heimstetten?

Das Team von Trainer Alexander Käs hat bislang mit Siegen gegen die Favoriten Burghausen und Schweinfurt aufhorchen lassen. Nun geht‘s zum Tabellenschlusslicht.

Von Manuel Wenzel

Es verwundert nicht, dass Trainer Alexander Käs zufrieden ist. Sechs Punkte aus drei Spielen, Rang sieben im Klassement – diese Bilanz kann sich für einen Aufsteiger durchaus sehen lassen. Mit den beiden Siegen gegen Wacker Burghausen und den 1. FC Schweinfurt 05 hat sich der TSV Rain aktuell sogar in der Regionalliga Bayern so etwas wie den Status eines Favoritenschrecks erarbeitet. Das will der junge Coach freilich nicht überbewerten. „Das Auftaktprogramm war sicher nicht einfach. Wir haben gesehen, dass wir auch gegen Topteams mithalten können, unsere Punkte müssen wir aber eigentlich gegen andere holen.“

Noch ohne Punkte

Damit meint Käs Mannschaften, die ebenfalls den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben haben. Das gilt beispielsweise für den Gegner am Freitag, den SV Heimstetten. Dieser hat im Gegensatz zu den Rainern einen klassischen Fehlstart hingelegt und steht nach drei absolvierten Begegnungen noch ohne Punkt ganz hinten im Feld auf Position 18. In Aubstadt verloren die Oberbayern 0:2, gegen Fürth 1:3 und in Burghausen 0:3.

Davon will man sich im TSV-Lager allerdings nicht blenden lassen. „Ich habe mir die letzten beiden Spiele von Heimstetten auf Video angesehen. Das ist eigentlich eine fußballerisch gute Truppe. Daher ist es für mich etwas überraschend, dass Heimstetten noch nichts geholt hat.“ Der 26-jährige Käs, der jüngste Coach der Liga, sieht seine Elf in diesem Duell auch nicht unbedingt in der Favoritenrolle. „Wir werden aber eine andere Herangehensweise haben als zuletzt. Gerade gegen Schweinfurt lag der Fokus doch sehr auf der Defensive. Für heute hoffe ich doch, dass wir etwas öfter den Ball haben“, sagt der Übungsleiter mit einem Augenzwinkern.

Schon Relegationsgegner

Die Heimstettener hätten nach der vergangenen Spielzeit aus sportlicher Sicht eigentlich die Vierte Liga schon verlassen müssen, das Team hatte den vorletzten Tabellenplatz belegt. Weil aber der FC Ingolstadt aus der Zweiten Bundesliga abstieg, rutschte dessen Zweitvertretung automatisch ans Tabellenende der Regionalliga und damit zugleich in die Bayernliga. Der SVH durfte dadurch doch noch an der Relegation teilnehmen.

Dort traf man in der ersten Runde ausgerechnet auf den TSV Rain, gegen den man sich nach einem 1:1 im Georg-Weber-Stadion mit einem 2:1-Erfolg vor eigenem Publikum durchsetzte. Damit war ein weiteres Jahr in Bayerns Eliteklasse gesichert. Dorthin kamen die Tillystädter bekanntlich, nachdem sie sich in Relegationsrunde zwei gegen die DJK Gebenbach (2:0, 1:2) durchgesetzt hatten.

Auch Schröder fehlt

Bei der Partie, die um 19 Uhr in dem Ortsteil von Kirchheim bei München angepfiffen wird, fehlt den Gästen neben den bereits länger Absenten auch René Schröder (private Gründe). Für Rain ist es bereits das dritte Spiel am Freitagabend, die 0:1-Niederlage gegen Rosenheim fand an einem Dienstag statt. „In einer englischen Woche ist der Ablauf natürlich etwas anders. Das Training kann nicht ganz so intensiv gestaltet werden, wir legen dann noch mehr Schwerpunkte auf die Gegnervorbereitung“, berichtet Käs aus dem Alltagsgeschäft.

Er selbst zieht rund fünf Wochen nach seiner Rückkehr an den Lech – Käs war bereits von 2016 bis 2018 für die Bezirksligamannschaft des TSV verantwortlich, ehe er für eine Saison im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt tätig war – ein äußerst positives Zwischenfazit. „Natürlich erleichtern einem Trainer gute Ergebnisse den Start, aber ich bin auch sonst sehr gut aufgenommen worden. In der Mannschaft stecken super Charaktere. Allerdings werden auf uns auch einmal Phasen warten, in denen es vielleicht nicht so läuft – und genau dann ist es wichtig, dass wir zusammenhalten.“

